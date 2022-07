OM Mercato : Arsenal, tout est relancé pour Nuno Tavares !

Publié par Timothée Jean le 28 juillet 2022 à 01:18

OM Mercato : Visé par Marseille, Nuno Tavares semblait proche de l’Atalanta. Mais les Phocéens peuvent encore y croire dans ce dossier.

OM Mercato : Aucun accord entre Nuno Tavares et l’Atalanta

Arrivé en juillet 2021 en provenance du Benfica Lisbonne, Nuno Tavares peine à s’imposer au sein de l’effectif d’Arsenal. L’international portugais sort d’une saison compliquée chez les Gunners, où il est très peu utilisé par l’entraîneur Mikel Arteta. S’il souhaite bénéficier de plus de temps de jeu la saison prochaine, le joueur de 22 ans devra profiter de la fenêtre des transferts pour rebondir sous les couleurs d’un nouveau club. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir.

Outre l' OM, l’Atalanta Bergame s’active en coulisse pour boucler la signature de Nuno Tavares. Le club italien souhaite renforcer son couloir gauche et a même entamé les discussions avec les Gunners en vue de s’attacher les services de l’international portugais sous la forme d’un prêt. Les négociations pour son transfert avançaient même dans le bon sens, au point où l’affaire semblait déjà réglée entre les différentes parties.

Mais jusqu’ici, aucun accord n’a encore été signé pour son transfert en Serie A. Et selon les informations de Sport Italia, le deal prend une autre tournure. Le média italien explique en effet que le transfert de Nuno Tavares à l’Atalanta Bergame ne devrait pas aboutir. Et pour cause, les différentes parties engagées dans ce dossier ne seraient pas parvenues à s’entendre sur les modalités de son transfert. Cette situation pourrait donc redonner de l’espoir à l’ OM.

OM Mercato : Marseille toujours en embuscade pour Nuno Tavares

La source indique en effet que les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont pas encore tiré un trait sur la piste menant au défenseur portugais. Il faut dire que le poste de latéral gauche reste au cœur des préoccupations des dirigeants marseillais. Ces derniers s’activent dans tous les sens pour renforcer ce secteur de jeu. Après échec du dossier Darko Lazovic, l’OM pourrait ainsi se rabattre sur la piste Tavares. Le président marseillais, Pablo Longoria, pourrait de ce fait profiter de son séjour à Londres pour revenir à la charge pour Nuno Tavares. Les prochaines semaines seront sans doute très mouvementées du côté de Marseille.