AJ Auxerre Mercato : Un gros dossier en attaque se complique à l'AJA

AJ Auxerre Mercato : Alors que la signature d’Aliou Badji à l’AJA était imminente, Amiens SC aurait tout remis en cause, au point d’irriter son buteur.

En quête d’un attaquant de pointe, l’ AJ Auxerre tenait Aliou Badji, meilleur buteur d’Amiens SC en Ligue 2 la saison passée, avec 14 buts inscrits en championnat. Le club promu en Ligue 1 et l’avant-centre de 24 ans avaient bien un accord de principe. La deuxième proposition de l’AJA, estimée à 4 M€, semblait aussi avoir été acceptée par les Amiénois. Mais aux dernières nouvelles, le club Picard mènerait la vie dure au buteur sénégalais, et par conséquent aux Auxerrois. Selon les informations de Le 11 Amiénois, l’ AJ Auxerre a effectivement augmenté son offre jusqu’à 4 millions d’euros, « mais a de nouveau essuyé un refus du club samarien, en dépit d’une importante plus-value potentielle ».

Alors que Aliou Badji est bloqué en Picardie, son entourage a confié à la source que l’attaquant « se sentait aujourd’hui trahi ». C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a décidé de sécher les séances d’entraînement selon les confidences du clan du Sénégalais au média régional. Sinon Aliou Badji avait pris part, sans souci, à la préparation estivale. Il avait participé à deux matchs amicaux et inscrit même un doublé face au Havre, le 16 juillet dernier.

AJ Auxerre Mercato : Le buteur d'Amiens SC se sent trahi par le club de L2

Parlant de trahison, la source rappelle qu’Amiens SC avait fait la promesse à l’imposant attaquant (1m89) qu’il le laisserait partir cet été en cas de proposition. Même après la levée de l’option d’achat assortie à son prêt d’Al Ahly en Égypte en août 2021 et estimée à 1,5 M€. Quant au footballeur sénégalais, « il avait consenti d’importants efforts financiers pour reprendre le fil de sa carrière en Europe et plus précisément évoluer en France », selon le site internet. Dans l'Yonne, l' AJ Auxerre a activé un plan B pour se renforcer offensivement, en cas d'échec du dossier Badji. Il vise désormais M'Baye Niang des Girondins de Bordeaux.