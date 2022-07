ASSE Mercato : Bonne nouvelle pour la vente de Saint-Étienne

Publié par Ange A. le 29 juillet 2022 à 08:34

ASSE Mercato : Alors que le dossier de vente de Saint-Étienne semblait au point mort, un nouveau prétendant pourrait le relancer.

ASSE Mercato : Un nouveau candidat à la reprise de Saint-Étienne ?

Plus d’un an après avoir annoncé leur volonté de se retirer de l’AS Saint-Étienne, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont toujours aux affaires. Les dernières négociations avec l’homme d’affaires américain David Blitzer n’ont pas abouti. L’entrepreneur américain avait revu son offre à la baisse suite à la relégation de l’ ASSE. Après l’échec de Blizter, Roland Romeyer avait indiqué que sa volonté restait de quitter les Verts en les laissant entre de bonnes mains. Aux dernières nouvelles, un potentiel repreneur se serait manifesté à l’Etrat. Le Progrès révèle en effet qu’un candidat au rachat de Saint-Étienne a visité les installations des Verts. Rien n’a cependant fuité concernant l’identité de ce potentiel repreneur.

La vente de Sainté toujours d’actualité

Le journal régional rappelle qu’un intérêt de l’homme d’affaires canadien John Chayka pour Saint-Étienne avait été dévoilé. Mais rien n’indique qu’il s’est déplacé à l’Etrat, surtout que la source révèle qu’un autre candidat au rachat serait entré en lice. Reste maintenant à savoir si le dossier de la vente de l’ ASSE reprendra de plus belle après les péripéties avec David Blitzer. Jusqu’ici Bernard Caïazzo et Roland Romeyer n’ont pas encore trouvé de repreneur fiable, pouvant offrir certaines garanties pour la pérennité du projet stéphanois.

En attendant un nouveau propriétaire, Laurent Batlles a déjà enregistré cinq recrues cet été. Le club ligérien s’apprête à retrouver la Ligue 2. Ce samedi, l’ ASSE sera opposée à Dijon pour son premier match en championnat. L’objectif principal pour les Verts sera de remonter dans l’élite un an après leur descente. Reste maintenant à savoir si le nouvel entraîneur stéphanois relèvera le défi après les importants départs enregistrés. Stéphanois le plus décisif la saison dernière, Denis Bouanga pourrait aussi quitter Sainté. Le Gabonais est annoncé sur les tablettes de Los Angeles, le nouveau club de Gareth Bale.