OM Mercato : Longoria a tranché, un départ se précise en attaque

Publié par Timothée Jean le 29 juillet 2022 à 20:41

OM Mercato : Confronté à des difficultés économiques, l’Olympique de Marseille a pris une énorme décision pour l’un de ses attaquants.

OM Mercato : Un jeune attaquant poussé vers la sortie

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille s'annonce intéressant. Après avoir bouclé l’arrivée de six nouvelles recrues, le club phocéen s’apprête à signer Nuno Tavares en provenance d’Arsenal. Et d'autres pistes chaudes, telles qu’Alexis Sanchez et Jordan Veretout, sont aussi pressenties pour rejoindre l’OM dans les jours à venir. Mais il y aura aussi des départs.

Luan Peres vient de quitter le navire marseillais, une saison seulement après son arrivée. Le défenseur central a rejoint le Fenerbahçe contre un chèque d’environ 5 millions d’euros. D’autres ventes surprises devraient également avoir lieu dans le sud de la France. Les noms de Kevin Strootman, Duje Caletar-Car ou encore Pol Lirola figurent déjà sur la liste des futurs départs. Mais pour l'instant, c’est bien Bamba Dieng qui est le plus proche de quitter l’ OM. En effet, les indices concernant la probable vente du jeune prodige sénégalais se multiplient.

OM Mercato : Marseille fixe un prix pour Bamba Dieng

Dans son article du jour, L’Équipe indique que l’Olympique de Marseille ne ferme plus la porte à Bamba Dieng, bien au contraire. Pour la direction de l’ OM, aucun joueur de l'effectif n'est intransférable cet été, et encore moins son jeune attaquant qui sort d’une excellente saison en Ligue 1. Les dirigeants marseillais comptent donc profiter de sa belle cote sur le marché des transferts pour récupérer un très joli chèque avec son départ.

Le quotidien sportif précise que l’ OM réclamerait pas moins de 20 millions d’euros pour le transfert de Bamba Dieng. Reste désormais à savoir quel prétendant répondra favorablement aux exigences financières des Marseillais. Le SC Fribourg reste toujours à l’affût pour la révélation sénégalaise.