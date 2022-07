Dijon-ASSE : Le groupe de Batlles tombe avec des surprises !

Publié par Thomas le 29 juillet 2022 à 17:34

Dijon-ASSE : Première rencontre de Ligue 2 et premier choc pour Laurent Batlles face à Dijon, qui a pris des décisions fortes concernant son groupe.

Dijon-ASSE : Saint-Etienne avec deux recrues au milieu contre Dijon

Tout commence ce samedi pour l’AS Saint-Etienne, qui entame son opération remontée dans l’élite face au Dijon FCO, dernier 11e de Ligue 2 BKT. Un premier test pour Laurent Batlles, nouveau coach des Verts, qui a voyagé avec les siens en Côte d’Or cet après-midi pour préparer la rencontre de demain. Avec ses supporters dans le stade (450 fans en parcage) mais pénalisé d’un retard de 3 points au classement, l’entraîneur stéphanois sait que la route sera longue mais compte bien débuter son aventure ligérienne avec une victoire. " On a envie de se frotter à nos adversaires. Il y a beaucoup de choses à régler encore mais on a mis des choses en place lors des amicaux. On travaille, on avance ", déclarait hier Laurent Batlles en conférence de presse.

Concernant le groupe qui a fait le voyage à Dijon, le technicien de 46 ans a décidé d’emmener les deux récentes recrues : Mathieu Cafaro et Victor Lobry. Comme évoqué hier, les deux milieux de terrain pourraient débuter la rencontre, notamment avec la blessure de Dylan Chambost (qui a refoulé les terrains aujourd’hui). D’après le compte Sainté Inside, les jeunes Ayman Aiki, Noah Raveyre, Abdoulaye Bakayoko, Maxence Rivera et Louis Mouton font également partie du groupe stéphanois pour affronter l’équipe d’Omar Daf. En ce qui concerne les absences notoires, Saïdou Sow (reprise) et Sergi Palancia s’ajoutent à Dylan Chambost, Yvan Neyou, Harold Moukoudi, Antoine Gauthier, Charles Abi et Aïmen Moueffek, déjà annoncés par Laurent Batlles.

ASSE Mercato : Sur le départ, Denis Bouanga est du voyage contre Dijon

Proche d'un départ au Los Angeles FC, l’international gabonais Denis Bouanga devrait bien jouer contre les Dijonnais ce samedi. « Aujourd’hui je me sers de l’effectif que j’ai, je ne peux pas les éliminer. Certains m’ont dit qu’ils voulaient s’en aller mais ils sont là », évoquait Laurent Batlles jeudi concernant le chevauchement du mercato sur la reprise du championnat. D’après la source stéphanoise, l’attaquant a fait partie du voyage avec l’ ASSE, de quoi présager une titularisation du joueur, possiblement sa dernière sous les couleurs ligériennes. Pisté par le FC Nantes, Nice, Mönchengladbach et le LOSC, le transfert de Denis Bouanga vers la MLS pourrait rapporter près de 10 millions d’euros à l’AS Saint-Etienne.