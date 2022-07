ASSE Mercato : Un protégé de Puel à Saint-Étienne rebondit au Brésil

Publié par ALEXIS le 30 juillet 2022 à 11:21

ASSE Mercato : Un joueur parti de l’AS Saint-Étienne, après la relégation du club en Ligue 2, va rebondir au Brésil, un championnat qu’il connait bien.

ASSE Mercato : Miguel Trauco a trouvé un point de chute au Brésil

Laissé libre par l’ ASSE à la fin de son contrat de trois ans, Miguel Trauco souhaitait rester en Europe encore deux ou trois saisons avant de retourner en Amérique du Sud. Finalement, il n’a pas trouvé preneur en Ligue 1 et dans les autres championnats européens. Le défenseur de 30 ans est donc retourné au Brésil où il avait déjà joué avant de débarquer à l’AS Saint-Étienne. Miguel Trauco devrait s’engager librement avec le Sport Club Internacional à Porto Alegre. L’ancien arrière latéral gauche des Verts est attendu chez les Colorados dans les prochaines heures pour s’y engager, selon les informations du compte Twitter Fabricio Amorim, un scout du club brésilien. Un contrat de deux saisons l’attendrait l'ancien Stéphanois dans la capitale de l'État de Rio Grande do Sul.

Miguel Trauco ne sera pas étranger dans le championnat du Brésil, car il y avait défendu les couleurs de CR Flamengo entre 2017 et 2019. C’est d’ailleurs le club carioca qui l’avait transféré à l’ ASSE contre un montant d’un million d’euros le 6 aout 2019. L’international péruvien (68 sélections) a disputé 72 matches sous le maillot de l'ASSE en trois saisons, pour 2 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées, toutes compétitions confondues.

Plusieurs joueurs partis de Saint-Étienne, toujours sans club !

Miguel Trauco fait partie des nombreux joueurs qui ont quitté l’ ASSE au terme de leur bail cet été. Parmi eux, plusieurs joueurs ont déjà trouvé un club. Wahbi Kharzi, Arnaud Nordin et Falaye Sacko ont rejoint Montpellier HSC. Romain Hamouma a pour sa part signé à l’AC Ajaccio et Assane Diousse a été recruté par OFI Crète, en Grèce. Quant à Ryad Boudebouz (milieu offensif, 32 ans), Timothée Kolodziejczak (défenseur, 30 ans), Bilal Benkhedim (milieu offensif, 21 ans), Bakary Sako (ailier gauche, 34 ans) et Eliaquim Mangala (arrière central, 31 ans), ils sont toujours club.