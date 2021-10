ASSE : En quête d'un succès, Sainté reçoit des mauvaises nouvelles

Publié par Timothy le 21 octobre 2021 à 16:11

Lanterne rouge du championnat de France, l' ASSE est toujours en quête de son premier succès de la saison. Le club totalise pour le moment 4 nuls et 6 défaites et accueille Angers SCO, vendredi à 21h, en ouverture de la 11e journée de L1. Mais à quelques heures de ce choc, les Verts font face à plusieurs coups durs.

L'accueil des supporters risque d'être pour le moins glacial à Geoffroy-Guichard, vendredi soir. Une semaine après la lourde défaite à Strasbourg (5-1), les hommes de Claude Puel, dont le poste ne tient plus qu'à un fil, défient des Angevins en très grande forme, qui réalisent un début de saison surprenant. 5e au classement Ligue 1 (4 victoires, 4 nuls et 2 défaites), l'effectif coaché par Gérald Baticle en séduit plus d'un.

ASSE : Gagner à tout prix, mais avec un effectif réduit

Si jusqu'ici, l'effectif de Claude Puel avait été plutôt épargné par les blessures et les suspensions, l'AS Saint-Étienne fait face avant la réception d'Angers à plusieurs absences. Victime d'une commotion cérébrale suite à un choc avec Timothée Kolodziejczak lors du match contre Strasbourg et remplacé à la 39e minute de jeu, le portier Étienne Green ne sera pas titulaire dans les cages vendredi soir. L’ASSE, par prudence et par obligation, se tient de respecter un protocole commotion, qui prévoit huit jours sans contact. L’international Espoirs anglais sera donc remplacé par Stefan Bajic et ne pourra reprendre l’entraînement collectif qu'à partir de lundi prochain.

Deux autres forfaits avant le choc face à Angers

Comme un coup dur ne vient jamais seul, l' ASSE doit subir deux forfaits supplémentaires. Victime d'une béquille à la cuisse droite en heurtant justement la tête d'Étienne Green au Stade de la Meinau, Timothée Kolodziejczak ne devrait pas être titulaire vendredi. Le forfait de Miguel Trauco, « revenu de sélection avec une blessure aux ischios » est déjà acté. Enfin, les Verts comptent également la suspension de Zaydou Youssouf, expulsé à Strasbourg. De son côté, Yvann Maçon s’est entraîné toute la semaine avec le groupe. Quant à Gabriel Silva, il est disponible, a annoncé Claude Puel en conférence de presse ce jeudi.