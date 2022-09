ASSE Mercato : Après Bouanga, une signature en MLS officialisée !

Publié par Ange A. le 03 septembre 2022 à 15:05





ASSE Mercato : Libre depuis son départ de l’AS Saint-Étienne cet été, Miguel Trauco s’est trouvé un nouveau point de chute.

ASSE Mercato : Miguel Trauco rebondit en MLS

L’AS Saint-Étienne a enregistré de nombreux départs cet été. S’il a bouclé quelques ventes, le club ligérien a surtout enregistré les départs de nombre de joueurs en fin de contrat. Pas prolongé par l’ ASSE, Miguel Trauco a notamment quitté le navire stéphanois. Le latéral gauche s’est trouvé un nouveau point de chute après son départ de Saint-Étienne. Après une expérience en Europe, le défenseur de 30 ans va évoluer du côté de la Major League Soccer. Il croisera notamment un autre ancien Stéphanois sur les pelouses nord-américaines. Denis Bouanga a aussi effectué la traversée de l’Atlantique cet été. L’ailier gabonais s’est engagé avec Los Angeles FC. La franchise californienne a versé 4 millions d’euros pour boucler le transfert de Bouanga, le Stéphanois le plus décisif de la saison écoulée.

Trauco à la relance à San Jose Earthquakes

Quant à Miguel Trauco, il rejoint San Jose Earthquakes gratuitement après son départ de Saint-Étienne. L’international péruvien (68 sélections) s’est engagé pour une saison plus une année en option avec cette autre franchise californienne. « Les San Jose Earthquakes ont annoncé aujourd'hui que le club a signé un contrat avec le défenseur Miguel Trauco, agent libre, pour la saison 2023 de la Major League Soccer, avec une option pour 2024. Trauco occupera une place internationale sur la liste des Quakes », a indiqué le club dans son communiqué.

Le directeur général de San Jose s’est félicité de la signature d’un joueur d’expérience. « Miguel possède une expérience de très haut niveau en club et avec son pays. Il a joué dans les meilleurs championnats du Pérou, du Brésil et de la France, a représenté son pays lors de la dernière Coupe du Monde. (...) Nous sommes ravis de l’accueillir dans notre club et de le présenter à nos fans », a indiqué Chris Leitch dans le communiqué publié par le club.