ASSE : Grosse surprise de Claude Puel face à l’AS Monaco !

Claude Puel et l’ ASSE affrontent l’AS Monaco ce soir pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. À quelques heures de ce choc, l’entraîneur de l’équipe stéphanoise concocte une grosse surprise dans sa composition d’équipe officielle.

ASSE : Miguel Trauco titulaire contre Monaco ?

Après avoir procédé à quelques changements de taille dans son onze de départ samedi contre les Girondins de Bordeaux (1-2), l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne devrait poursuivre sur sa lancée ce soir au Stade Louis-II contre l’AS Monaco. En effet, après avoir confirmé en conférence de presse mardi qu’Yvann Maçon, toujours gêné à un mollet « ne reviendra sans doute pas avant la trêve internationale début octobre », Claude Puel pourrait réserver une nouvelle surprise dans son onze de départ, selon le quotidien L’Équipe.

Le journal sportif explique notamment que le coach des Verts a pris la résolution de relancer Miguel Trauco dans le couloir gauche de la défense. Après avoir joué ses premières minutes de la saison samedi à Bordeaux en remplaçant Ignacio Ramirez, l’international péruvien de 29 ans est également annoncé dans l’équipe de départ à en croire le quotidien régional Le Progrès.

Pour le reste, Claude Puel a convoqué un groupe de 23 joueurs. L’attaquant Ryad Boudebouz (31 ans) va pouvoir tenir sa place, tandis que le défenseur Gabriel Silva et le milieu de terrain Mathys Saban font leur retour. Yvann Maçon est bien absent du groupe et manquera aussi les matchs contre l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais. Claude Puel devra ausi se passer des services de son jeune milieu de terrain Aïmen Moueffek (20 ans).

Le groupe de l’ASSE face à l’AS Monaco :

Gardiens : Bajic, Fall, Green

Défenseurs : Kolodziejczak, Moukoudi, Nadé, Nokoue, G. Silva, Sow, Trauco

Milieux de terrain : Aouchiche, Boudebouz, M. Camara, Gourna, Neyou, Youssouf

Attaquants : Bouanga, Hamouma, Khazri, Krasso, Nordin, Ramirez, Saban.