AJ Auxerre Mercato : Un portier tricolore justifie sa signature

Publié par Ange A. le 30 juillet 2022 à 10:51

AJ Auxerre Mercato : En fin de contrat à Bordeaux, Benoît Costil a rejoint l’AJA cet été. Le portier tricolore s’est exprimé sur son choix.

AJ Auxerre Mercato : Benoît Costil sort la raison de sa signature

L’ AJ Auxerre réalise un mercato intelligent pour son retour en Ligue 1. L’AJA s’est déjà offert cinq recrues cet été, toutes en tant que joueur libre. Le club a notamment frappé un grand coup en recrutant Benoît Costil. Le portier tricolore était en fin de contrat chez les Girondins de Bordeaux où il était poussé vers la sortie. Le gardien de 35 ans s’est engagé pour une saison avec le promu. Interviewé par L’Équipe, l’ancien portier des Girondins est revenu sur son choix. Il souhaite relever un nouveau challenge tout en retrouvant du plaisir sur le terrain. Il devrait d’ailleurs retrouver une place de numéro 1 dans les cages à l’AJA.

Les ambitions de Costil avec l’AJA

« Pourquoi avoir choisi de rejoindre l’AJA ? Pour jouer, prendre du plaisir. Pour ce que représente Auxerre en France. Et pour travailler avec ce groupe sur lequel j’avais entendu beaucoup de bonnes choses. C’est important pour moi de mettre l’accent sur le plaisir de travailler avec ces gars et Jean-Marc Furlan. Et puis c’est un beau défi d’essayer d’installer de nouveau Auxerre en L1 », a assuré l’ancien Bordelais. Dans sa sortie, il est également revenu sur les coulisses de son arrivée chez le promu.

« Ça a été un mercato compliqué à gérer. C’est la première fois de ma carrière que je n’ai pas repris avec un groupe. Au début, tout se passait bien, je devais rejoindre un club, puis ça ne s’est pas fait... Je me suis posé pas mal de questions. Hervé Brouard et le club de Vannes (N2) m’ont tendu la main pour m’entraîner. Je tiens à les remercier. Puis tout s’est accéléré et j’ai eu la chance d’avoir à faire un choix. Et j’ai choisi Auxerre pour jouer », a-t-il ajouté. L’ AJ Auxerre fera son grand retour dans l’élite dimanche le 7 août. Les Auxerrois se rendront à Pierre-Mauroy pour défier le Lille OSC.