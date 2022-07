AJ Auxerre Mercato : Officiel, un international français signe à l'AJA

Publié par ALEXIS le 15 juillet 2022 à 21:27

AJ Auxerre Mercato : Le club promu en Ligue 1 a réussi un gros coup sur le marché en s’offrant un international français, qui était libre de tout contrat.

AJ Auxerre Mercato : Costil s'engage avec l'AJA pour une saison

L’ AJ Auxerre tient sa cinquième recrue estivale, et non des moindres ! Le club promu en Ligue 1 s’est en effet attaché les services Benoît Costil. Comme pressenti ces dernières semaines, le gardien de but Tricolore (1 sélection) s’est engagé avec l’AJA pour une seule saison, jusqu’à fin juin 2023. Il portera le maillot floqué du N°23, selon la précision du club bourguignon. Le portier de 35 ans débarque dans Yonne après Youssouf M'Changama (milieu offensif, 31 ans), Denys Bain (défenseur central, 29 ans), Brayann Pereira (arrière latéral droit, 19 ans) et Kays Ruiz-Atil (milieu de terrain, 20 ans). Benoît Costil a signé à l’ AJ Auxerre sans indemnité de transfert, car il est arrivé de Bordeaux (relégué en Ligue 2) à la fin de son contrat.

Benoît Costil, doublure de Donovan Léon ?

L’ancien dernier rempart du Stade Rennais vient apporter la concurrence à Donovan Léon (29 ans), le portier N°1 de la saison dernière, surnommé « le taulier ». Il a largement contribué au retour des en Ligue 1. Il a disputé les 38 matchs de Ligue 2 en entier (pour (14 clean-sheet), mais également les trois matchs de barrages contre le FC Sochaux, puis l’AS Saint-Étienne. Léon n'avait pratiquement pas de doublure. Les jeunes Sonny Laiton (1 match 2 buts encaissés) et Théo De Percin (2 matchs 7 buts encaissés), que Jean-Marc Furlan a fait jouer en coupe de France, n’ont pas été convaincants.

Quant à Benoit Costil, il arrive en Bourgogne avec son expérience du haut niveau. Il totalise 386 matchs en Ligue 1 et 107 en Ligue 2. Pour rappel, Lucas Zidane, le fils de Zinedine Zidane, était annoncé un temps dans le viseur à l' AJ Auxerre.