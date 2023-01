OGC Nice Mercato : Le Gym proche d'un transfert au milieu

Publié par Ange A. le 12 janvier 2023 à 06:37

Un transfert est en bonne voie à l’ OGC Nice. Un milieu du Gym est en passe de signer son retour en Premier League cet hiver.

L’OGC Nice a éclaté le Montpellier Hérault mercredi pour sa première après le départ de Lucien Favre. Le club azuréen s’est imposé six buts à un contre le MHSC à l’Allianz Riviera. L’OGCN renoue avec la victoire après deux nuls et une défaite. Alors que le Gym entend retrouver des couleurs suite au départ du technicien suisse, ce renouveau pourrait se faire sans Mario Lemina. L’international gabonais semble proche de la sortie cet hiver. Remplaçant au coup d’envoi contre Montpellier, le milieu de terrain serait en effet proche d’un retour en Premier League. Wolverhampton serait intéressé par le milieu âgé de 29 ans et serait même déjà passé à l’offensive.

OGC Nice Mercato : Un accord proche pour le transfert de Lemina

Foot Mercato assure qu’un accord est proche d’être trouvé entre l’ OGC Nice et Wolverhampton. Les Wolves auraient déjà formulé une offre à hauteur de 10 millions d’euros pour le transfert de Mario Lemina. Un joli chèque pour l’OGCN tant la valeur marchande de son milieu de terrain n’est estimée qu’à 7 millions sur le site sépcialisé Transfermarkt. D’autres détails restent à régler avant que le milieu gabonais n’effectue la visite médicale préalable à sa signature avec l’actuel 19e de Premier League.

Arrivé à Nice en 2021 en provenance de Southampton, Mario Lemina s’était engagé avec l’ OGC Nice jusqu’en 2024. Mais le natif de Libreville est loin de s’imposer comme un indispensable à Nice. Raison pour laquelle la direction de l’OGCN ne s’oppose pas à son transfert en cours de saison. Contre le MHSC, Lemina a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs niçoises. Il devrait retrouver la Premier League. Un championnat qu’il connaît pour avoir déjà défendu les couleurs des Saints et de Fulham.