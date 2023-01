OGC Nice Mercato : Un premier départ officialisé chez les Aiglons

Publié par Ange A. le 14 janvier 2023 à 02:37

Dans les tuyaux depuis quelques jours, le départ de Mario Lemina de l’ OGC Nice est désormais officiel. Il retourne en Premier League.

L’ OGC Nice est parti pour perdre des joueurs d’expérience cet hiver. Avec un Andy Delort également annoncé vers la sortie, le Gym vient d’acter un premier départ. Mario Lemina va finir la saison loin de la Côte d’Azur. Le milieu de terrain gabonais retourne en Angleterre. Dans un communiqué publié vendredi, l’OGCN a officialisé le transfert de Lemina à Wolverhampton. Aucun détail n’a encore fuité sur le montant de l’opération. L’international gabonais aux 25 capes (3 buts) s’est engagé jusqu’en 2025 avec des Wolves à la lutte pour le maintien cette année. Le nouveau club de l’ancien Marseillais n’est que 19e de Premier League après 18 matchs de championnat. Raison pour laquelle Wolverhampton souhaite se renforcer cet hiver pour éviter une descente en Championship.

OGC Nice Mercato : Mario Lemina de retour en Premier League

Arrivé à l’OGC Nice en 2021, Mario Lemina ne s’est jamais imposé comme un indispensable autant sous Christophe Galtier qu’avec Lucien Favre. Il totalise 54 apparitions sous les couleurs du Gym, dont 22 cette saison pour un but et une passe décisive. En signant à Wolverhampton, le milieu gabonais effectue son retour en Premier League. Passé par Fulham et Southampton, Lemina dispose d’une certaine expérience du football anglais.

Lemina de retour en Angleterre, l’ OGC Nice s’apprête à enregistrer un autre départ cet hiver. Andy Delort pourrait rejoindre le FC Nantes. L’attaquant algérien ne serait pas insensible à l’intérêt des Canaris à en croire Foot Mercato. Un accord serait proche entre les différentes parties en vue d’un prêt avec option d’achat de l’international algérien. L’ OGCN aurait déjà ouvert sa succession. Un accord est annoncé avec le FC Lorient pour la signature de l’avant-centre nigérian Terem Moffi, auteur de 11 réalisations cette saison et deuxième meilleur buteur de Ligue 1.