PSG Mercato : Galtier lâche une importante précision au Paris SG !

PSG Mercato : À la veille du Trophée des Champions contre le FC Nantes, Christophe Galtier a fait une précision sur les intentions du Paris SG cet été.

PSG Mercato : Le Paris SG « ne cherche pas à rendre Paris plus français »

Ce samedi, veille de Trophée des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes, Christophe Galtier s’est présenté devant les médias. L'entraîneur du club de la capitale a notamment évoqué le mercato des Rouge et Bleu, où Luis Campos et la nouvelle direction sportive semblent cibler des joueurs français, avec notamment Hugo Ekitike et Nordi Mukiele.

« On cherche les meilleurs profils par rapport à notre système, et que ceux qui arrivent apportent quelque chose. On ne cherche pas à rendre Paris plus français, les opportunités du marché nous ont permis de recruter dans ce sens-là », a déclaré le technicien français. Poursuivant, l’ancien coach de l’OGC Nice, du LOSC et de l’ASSE a également fait la lumière sur sa révolution dans la capitale.

PSG Mercato : Galtier fait la lumière sur sa révolution au Paris SG

Arrivé au Paris Saint-Germain cet été, Christophe Galtier a décidé d’adopter un système de jeu avec une défense à trois. Interrogé sur sa nouvelle équipe, le Marseillais a expliqué pourquoi il a opté pour ce système à trois, avec des précisions sur l'adaptation de ses joueurs face à cette révolution.

« À partir du moment où c'est un nouveau système, on a commencé à travailler bien avant. On a choisi ce système par rapport aux caractéristiques de l'effectif. On a réglé les problèmes pendant les amicaux. On est revenu dessus en image avec les joueurs », a expliqué Christophe Galtier. « L'ADN du PSG c'est d'attaquer, d'avoir le ballon et de se projeter rapidement. On doit être capable d'attaquer à six ou sept et de contrer toutes les transitions de l'adversaire. Il y aura encore quelques semaines pour peaufiner certains déplacements. Il faut surtout laisser le talent s'exprimer sans retenue », a précisé le successeur de Mauricio Pochettino.