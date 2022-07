OM Mercato : Flash ! Longoria tient une offre pour Arkadiusz Milik

Publié par JEAN-LUC D le 31 juillet 2022 à 12:09

OM Mercato : Avec la prochaine arrivée d’Alexis Sanchez, Arkadiusz Milik pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Pablo Longoria aurait déjà reçu une offre.

OM Mercato : Dortmund veut Arkadiusz Milik pour remplacer Haller

À la recherche d'un remplaçant à Sébastien Haller, le Borussia Dortmund serait passé à l'action auprès de l’Olympique de Marseille pour attirer Arkadiusz Milik. Victime d'une tumeur testiculaire, Sébastien Haller va devoir s'éloigner des terrains pendant plusieurs mois comme l'a annoncé le Borussia Dortmund. D’après les informations du journal Bild, le BVB aimerait s’offrir les services du buteur marseillais.

Toujours selon la même source, le club allemand aimerait obtenir le prêt de l’international polonais pour une saison. Une proposition rapidement repoussée par la direction de l’OM, Pablo Longoria souhaitant une autre formule pour le départ de Milik.

OM Mercato : Longoria fixe sa condition pour Milik

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2025, Arkadiusz Milik pourrait quitter les rangs de l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival. Avec le renfort de plus en plus confirmé d’Alexis Sanchez, en provenance de l’Inter Milan, les dirigeants du club phocéen ne seraient pas farouchement opposés à un transfert de l’ancien avant-centre de Naples. Toutefois, Longoria et les siens voudraient conclure d’un deal incluant un transfert sec de leur numéro 9.

Le Borussia Dortmund devra donc verser une indemnité de transfert pour obtenir la signature du compatriote de Robert Lewandowski ou envisager d’autres solutions pour le remplacement de Sébastien Haller. Dans cette optique, Sport 1 assure que le Borussia Dortmund aurait également coché les noms d'Edinson Cavani, Edin Dzeko, Krzysztof Piatek, Jhon Cordoba, mais surtout celui de Mauro Icardi, poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain. Arek Milik a marqué face au Betis Séville, en amical, mercredi. Il a inscrit 16 buts en 38 matchs de Ligue 1, depuis son arrivée en France.

Affaire à suivre donc…