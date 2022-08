ASSE Mercato : Un crack de l'ASNL se rapproche de Saint-Etienne

Publié par Thomas le 01 août 2022 à 16:50

ASSE Mercato : Pour parfaire son entrejeu, l'AS Saint-Etienne a jeté son dévolu sur un talent de l'AS Nancy Lorraine. L'ASNL a donné sa réponse aux Verts.

ASSE Mercato : Saint-Etienne veut le prometteur Neil El Aynaoui

La saison commence mal pour l’AS Saint-Etienne, qui a essuyé hier un premier revers en Ligue 2 contre le Dijon FCO. Avec une équipe en pleine transition, Laurent Batlles sait que les premières journées devraient être difficiles pour les Verts, qui partent déjà avec une pénalité de 3 points cette saison. Avec plusieurs départs actés, dont celui de Lucas Gourna pour 15M€, Sainté doit se reconstruire rapidement et ciblerait une promesse de l’AS Nancy Lorraine pour son milieu de terrain.

Pour renforcer son entrejeu, l’ ASSE aurait des vues sur Neil El Aynaoui, milieu polyvalent de l’ASNL, également courtisé par le FC Metz. D’après le Républicain Lorrain, le joueur de 21 ans ne sera pas conservé par le club de National en cas de belle offre. Si Nancy compte beaucoup sur son milieu, les difficultés financières pousse le club à envisager un départ d’El Aynaoui, dont la valeur est estimée à 900 000 euros sur le marché des transferts. Une bonne nouvelle pour l’AS Saint-Etienne qui devra néanmoins sortir le chéquier pour s’attribuer les services du Franco-Marocain.

ASSE : Dylan Chambost déjà de retour contre Nîmes samedi ?

Blessé face à Grenoble en match de présaison, la recrue estivale Dylan Chambost devrait revenir sur les terrains plus rapidement que prévu. Alors que les médecins stéphanois annonçaient une absence de plus d’un mois pour le milieu de 24 ans, ce dernier a finalement récupéré plus vite que prévu, signant son retour à l’entraînement vendredi dernier.

Comme le révèle le compte Sainté Inside sur Twitter, Dylan Chambost s’est entraîné individuellement avec le ballon, de quoi entrevoir un retour prochain à la compétition. Logiquement absent contre Dijon samedi dernier, Chambost pourrait faire son retour dans le groupe pour la réception du Nîmes Olympique le week-end prochain. Une bonne nouvelle pour Laurent Batlles qui pourrait acter en parallèle plusieurs départs important d’ici là.