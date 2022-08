FC Lorient Mercato : Le FCL pousse pour un défenseur du FC Metz

Publié par ALEXIS le 02 août 2022 à 02:20

FC Lorient Mercato : Un défenseur du FC Metz, relégué en Ligue 2, intéresse le FCL, mais aussi le FC Nantes. Les Messins confirment des offres repoussées.

FC Lorient Mercato : Dylan Bronn dans le viseur du FCL

En quête de renforts en défense, le FC Lorient veut s’attacher les services de Dylan Bronn, un arrière central du FC Metz. Le club Mosellan a mis le joueur de 27 ans sur le marché des transferts depuis sa relégation en deuxième division. Il s’entraine certes avec le groupe professionnel, mais reste à l’écart de l’équipe du nouvel entraineur Laszlo Boloni, en attendant son probable transfert. Samedi, lors de la première journée de Ligue 1, l’international tunisien (35 sélections, 2 buts) n’était ni sur le banc de touche ni sur la feuille de match. Le FC Metz a signé une belle victoire contre Amiens SC (3-0), sans le Tunisien.

Dans le viseur du FCL ou encore du FC Nantes, Dylan Bronn aurait reçu des offres deux clubs de Ligue 1. Des propositions qui ne satisfont pas les attentes des dirigeants messins selon les informations de Socios FC Metz.

Le FC Metz ne veut pas brader le défenseur tunisien

S’exprimant sur la fin du mercato estival des Grenats, Pierre Dréossi, président exécutif du FC Metz ne confirme pas d’offre en provenance du FC Lorient ou du FC Nantes, mais plutôt des propositions repoussées. « Pour le mercato ? On a reçu des offres qui ne correspondent pas du tout à nos attentes », a-t-il indiqué. Comme quoi, le FCM n’a pas du tout l’intention de brader son défenseur et capitaine de la saison dernière. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, Dylan Bronn est évalué à 4 M€ sur le marché des transferts. Les Merlus et les Canaris sont donc prévenus. Pour rappel, le FC Lorient débute la saison par un derby contre le Stade Rennais à Rennes, dimanche (17h05).