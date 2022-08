OM Mercato : Bamba Dieng contrarie les plans de Marseille !

Publié par Timothée Jean le 02 août 2022 à 08:10

OM Mercato : Alors la direction de l’Olympique de Marseille envisage de le vendre cet été, Bamba Dieng ne l’entend pas de cette oreille.

OM Mercato : Bamba Dieng maintient sa position inchangée

La révolution est lancée du côté de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen s’est montré hyperactif sur le marché des transferts avec l’arrivée de sept nouvelles recrues. Et ce n’est pas encore terminé, car la direction de l’ OM s’active en coulisse pour faire venir un grand nom, en la personne d’Alexis Sanchez. Les négociations entre les deux parties seraient à un stade très avancé, au point où un accord pourrait être conclu dans les prochaines heures.

À 33 ans, l’international chilien sait qu’il peut rendre encore de gros services et serait très emballé à l’idée de disputer la prochaine Ligue des champions sous les couleurs marseillaises. Mais avant de boucler sa signature, l’ OM devra se séparer de quelques joueurs en attaque. Et parmi les attaquants poussés vers la sortie, le nom de Bamba Dieng figure en tête de liste. La sensation sénégalaise ne rentre pas dans les plans d’Igor Tudor. Et la direction marseillaise voudrait profiter de sa belle cote sur le marché des transferts pour toucher un joli chèque sur son futur. Sauf que c’est sans compter sur la volonté du principal concerné. Bamba Dieng a déjà fait son choix concernant son avenir et sa position toujours reste inchangée.

OM Mercato : Bamba Dieng veut poursuivre à Marseille

Le jeune attaquant sénégalais reste en effet très attaquant à l’Olympique de Marseille, où son contrat expire en juin 2025. Et la pression de sa direction et la convoitise de ses nombreux prétendants, cela reste sans succès jusque-là. Le joueur de 22 ans n’a pas l’intention de boucler, comme l’explique son agent. « Sa décision est prise. Il veut rester. L’OM, c’est son club. Il a l’intention de rendre aux supporters toute l’énergie positive qu’il reçoit par de bonnes performances sur le terrain », a assuré Seydou Bocar Seck dans des propos rapportés par La Provence.

Bamba Dieng, qui sort d’une excellente saison sous les couleurs de l’OM, ne songe donc pas à un départ pour le moment. Cette position ferme du jeune joueur risque de ce fait de compromettre les plans de Marseille pour la suite de son mercato estival.