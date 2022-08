OM Mercato : La tension monte à Marseille, Igor Tudor en danger

Publié par Timothée Jean le 01 août 2022 à 12:20

OM Mercato : L’absence de jeu et la défaite de Marseille face à l’AC Milan (0-2) devraient avoir des répercussions sur l’avenir d’ Igor Tudor.

OM Mercato : La grogne s’intensifie autour d’Igor Tudor

Il y a quelques mois, l’Olympique de Marseille bouclait une belle saison, couronnée par une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Les Phocéens ont ainsi profité du mercato estival pour renforcer leur effectif, avec l’arrivée de sept nouvelles recrues, avant de débuter le nouvel exercice. Mais tout ne se passe pas comme prévu. L’ OM vient de boucler sa préparation estivale sur une triste note. Après trois matches amicaux décevants, le club phocéen accueillait l’AC Milan ce dimanche dans un stade Vélodrome chaud bouillant. Mais les hommes d’Igor Tudor sont passés à côté de leur match, s’inclinant 2-0 à domicile.

La piètre prestation des Marseillais et ce résultat négatif ont alors rapidement suscité la colère des supporters. Dimitri Payet et ses coéquipiers ont été sifflés par bon de nombre de fans. Et le nouvel entraîneur marseillais n’est pas épargné. Entre le départ précipité de son « bras droit »Mauro Camoranesi, son désir de se séparer de certains joueurs clés comme Bamba Dieng et son clash avec Gerson, le technicien croate se retrouve désormais dans une situation peu confortable à Marseille. Le média SportMed TV révèle d’ailleurs que « de vives tensions sont apparues dans le vestiaire après OM-Milan dimanche soir ».

OM Mercato : Une réunion de crise à Marseille

L’atmosphère est tendue à l’ OM. Au-delà d’une préparation estivale décevante (trois défaites et un nul), c’est surtout la gestion du groupe par Igor Tudor qui est mise en cause. Plusieurs sources assurent d’ailleurs que les cadres de vestiaire de l’Olympique de Marseille n’adhèrent pas vraiment au système de jeu mis en place par le technicien croate. Le chroniqueur de L’Équipe, Guillaume Daquet, indique en effet que plusieurs tauliers de l’ OM, dont Dimiri Payet, ont demandé à s’entretenir avec le président Pablo Longoria.

Cette réunion de crise prévue cette semaine atteste de la période tendue que vit l’ OM actuellement. L'objectif de cette rencontre sera de se remobiliser, assumer les erreurs collectives et trouver une solution afin de mettre un terme à cette série de résultats négatifs au plus vite, avant la reprise du championnat. Et si pour le moment un changement d’entraîneur n’est a priori pas prévu, une nouvelle sortie de route en Ligue 1 pourrait bien précipiter les évènements. Le successeur de Jorge Sampaoli n'est donc pas à l'abri d'un licenciement. L’ OM accueille dimanche prochain le Stade de Reims dans la cadre de la première journée de Ligue 1.