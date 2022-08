OM Mercato : Un premier verdict tombe pour Igor Tudor à Marseille

Publié par Timothée Jean le 02 août 2022 à 15:37

OM Mercato : Malgré les performances mitigées de l’Olympique de Marseille, l’entraîneur Igor Tudor conserve toujours la confiance de ses dirigeants.

OM Mercato : Igor Tudor conforté par sa direction

À quelques jours de la reprise du championnat, la tension monte d’un cran à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a réalisé une préparation estivale catastrophique, avec trois défaites et un nul lors de ses quatre derniers matchs amicaux. Et au lendemain de la triste défaite concédée à domicile face à l’AC Milan (0-2), tous les regards se tournent sur Igor Tudor. Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, arrivé en remplacement de Jorge Sampaoli, peine à convaincre. Il réalise pour l’instant des débuts inquiétants à l’ OM. Sa méthodologie et ses relations tendues avec certains cadres du vestiaire sont également mises en cause. Au point où sa place sur le banc marseillais se retrouve menacée.

Certains supporters mettent même la pression pour son départ, mais les dirigeants marseillais ne l’entendent pas de cette oreille. Ils maintiennent toujours leur confiance en Igor Tudor. Du côté de la direction, « on ne cédera pas à la culture de l'immédiateté », confie un membre de l'état-major dans des propos rapportés par L’Équipe. Le quotidien sportif explique que les dirigeants de l’ OM ne songent en aucun cas à désavouer l'entraîneur croate à ce stade de la saison. La direction marseillaise fait bloc derrière le successeur de Jorge Sampaoli.

OM Mercato : Igor Tudor au cœur des tensions dans le vestiaire

Par ailleurs, la défaite face à l’AC Milan a visiblement laissé des traces au sein du vestiaire marseillais. La Provence explique que les méthodes musclées d’Igor Tudor commencent à susciter de vives tensions en interne. Plusieurs joueurs entretenaient désormais des relations tendues avec le coach de l’ OM. En conflit avec la méthode Tudor, certains cadres du vestiaire ont alors demandé à rencontrer le président Pablo Longoria afin de discuter de cette ambiance et d'apaiser les tensions.

En attendant, une réunion de crise est prévue ce mardi entre les joueurs de l’ OM et leur entraîneur, selon L'Équipe. Cette rencontre aura pour but de trouver une solution adéquate dans le but de mettre l’équipe phocéenne en selle le plus rapidement possible. L’Olympique de Marseille affrontera ce dimanche le Stade de Reims dans la première journée de Ligue 1.