Real Madrid Mercato : Un grand attaquant proche de rebondir en Liga

Publié par Thomas G. le 02 août 2022 à 22:07

Real Madrid Mercato : Barré par l'omniprésence de Karim Benzema, un serial buteur pourrait quitter le Real pour rejoindre un club de Liga.

Real Madrid Mercato : Un attaquant espagnol poussé vers la sortie

Le Real Madrid souhaite réduire son effectif cet été pour bâtir un groupe plus homogène. Carlo Ancelotti ne compte plus sur certains joueurs qui vont devoir trouver un nouveau point de chute. Alvaro Odriozola, Jésus Vallejo et Mariano Diaz sont tous sur la sellette durant ce mercato estival. Aucun d’entre eux n’est rentré en jeu lors de la récente victoire du Real Madrid face à la Juventus, un message clair envoyé par Carlo Ancelotti.

À 29 ans, Mariano Diaz est un attaquant qui a gardé la cote sur le marché des transferts, l’ancien buteur de l’ OL est courtisé. Ses émoluments au Real (4,5 millions d’euros annuels) ont freiné les ardeurs de certains clubs intéressés. Selon la Cadena Ser, le Celta Vigo est le club le mieux placé sur le dossier. Les Celticos ont fait de Mariano Diaz leur piste numéro 1 pour ce mercato estival. Luis Campos souhaite associer le buteur du Real Madrid à Iago Aspas. L’objectif du Celta Vigo est de se mêler à lutte pour les places européennes après la décevante 11e place obtenue la saison dernière.

Real Madrid Mercato : Le Real veut vendre Mariano pour recruter

Le Real Madrid continue son dégraissage, après avoir vendu Takefusa Kubo et Luka Jovic, le club veut vendre Mariano. Les Madrilènes souhaitent vendre le buteur espagnol pour recruter un nouvel attaquant. Les Merengues pourraient se positionner sur un joueur prometteur pour préparer la succession de Karim Benzema. Dans cette optique, la cellule de recrutement a coché le nom de plusieurs jeunes pépites. Parmi eux, se trouve le jeune espoir allemand Jonathan Burkardt qui a l’avantage de pouvoir évoluer sur les côtés. En cas de vente de Mariano, les Merengues pourraient faire une offre pour le buteur de Mayence.