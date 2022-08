Stade Rennais Mercato : Un cador anglais fonce sur une star du SRFC !

Publié par Thomas G. le 03 août 2022 à 10:46

Stade Rennais Mercato : Après les départs de Mathys Tel et Nayef Aguerd, le SRFC pourrait vendre un taulier dans les prochaines semaines.

Stade Rennais Mercato : Un serial buteur plaît en Angleterre

Le Stade Rennais a enfin trouvé sa nouvelle charnière centrale, Arthur Theate et Joe Rodon ont été recrutés cette semaine. Le SRFC peut désormais se concentrer sur le renforcement de son secteur offensif où Bruno Genesio souhaite recruter une nouvelle arme offensive. En parallèle d’un éventuel renfort, les Rouge et Noir pourraient perdre un élément important dans les prochaines semaines. Les Bretons ont déjà vendu Mathys Tel pour 28 millions d’euros et Nayef Aguerd pour 35 millions d’euros et une troisième vente n'est pas à écarter.

Martin Terrier est très convoité sur le marché des transferts. Auteur de 21 buts en Ligue 1 la saison dernière, l’espoir français a impressionné. Ces performances ont attiré la convoitise de nombreux clubs dont Leeds et West Ham. Selon les informations de Foot Mercato, les Whites ont coché le nom du buteur du Stade Rennais pour assurer la succession de Raphinha parti au FC Barcelone pour 60 millions d’euros. Les dirigeants de Leeds ont les moyens de recruter et une première offre pourrait être transmise au SRFC dans les prochaines semaines. Le Stade Rennais pourrait accepter une offre comprise entre 40 et 45 millions d’euros pour Martin Terrier.

Stade Rennais Mercato : Martin Terrier pourrait quitter le SRFC

Les dirigeants du Stade Rennais se sont récemment positionnés sur les dossiers Amine Gouiri et Arnaud Kalimuendo. Deux joueurs capables de pallier au départ de Martin Terrier, ces pistes pourraient être un indicateur concernant l’avenir de l’ancien strasbourgeois. Le SRFC veut se renforcer offensivement et prévoir l’éventuel départ de son buteur.

Les Rouge et Noir sont ambitieux cette saison, l’objectif sera de terminer dans les cinq premiers et de se mêler à la lutte pour le podium. Dans cette optique, en cas de départ de Martin Terrier, le SRFC se mettrait en quête d’un remplaçant. Après les ventes réalisées durant ce mercato, les Rennais auraient la possibilité de recruter un joueur de renom.