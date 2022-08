Stade Rennais Mercato : C'est fait, une importante signature bouclée au SRFC

Stade Rennais Mercato : Les signatures se poursuivent au SRFC. Après Arthur Theate, le club breton a officialisé l'arrivée d'un défenseur de Tottenham.

Le mercato est bel et bien lancé au SRFC, qui signe sa troisième recrue estivale après Steve Mandanda et Arthur Theate. Longtemps à la recherche de renforts défensifs pour pallier au transfert de Nayef Aguerd (West Ham), le club breton s’était mis d’accord avec Tottenham pour le prêt de Joe Rodon, défenseur gallois de 24 ans. Le natif de Swansea, sous contrat avec les Spurs jusqu’en juin 2025, était arrivé à Rennes dimanche pour passer sa traditionnelle visite médicale.

Rodon s’est engagé en prêt d’une saison avec option d’achat de 20 millions d’euros au Stade Rennais. Une arrivée importante qui referme ainsi le sulfureux dossier mercato en défense centrale, où les Rouge et Noir auront essuyé plusieurs échecs cuisants (Kim Min-jae, Morato, José Luis Palomino).

Malgré les arrivées de Steve Mandanda, Arthur Theate et Joe Rodon, le SRFC compte toujours se renforcer à des postes clés. Avec le départ soudain de Mathys Tel au Bayern Munich, les Rouge et Noir visent un jeune buteur prometteur et pourraient bien enrôler Arnaud Kalimuendo, sur le départ au PSG. L’ancien attaquant du RC Lens pourrait débarquer en Bretagne pour 25-30 millions d’euros. En parallèle, Florian Maurice travaille sur l’incorporation d’une sentinelle pour renforcer son entrejeu, marqué par le départ de Jonas Martin libre cet été.

Le défenseur de Tottenham et international gallois de 24 ans Joe Rodon rejoint le Stade Rennais F.C. sous la forme d’un prêt pour une saison, avec option d’achat.

C’est un visage qui ne vous est peut-être pas inconnu. Joe Rodon était en effet titulaire lors du point pris par son équipe au Roazhon Park il y a un peu moins d’un an en Conference League (2-2). Né et formé à Swansea, le défenseur d’1m93, a gravi une à une les étapes avant de découvrir la Premier League en 2020. À l’issue de sa formation, il a été prêté six mois en quatrième division anglaise, à Cheltenham. De retour à Swansea, il gagne sa place dans l’axe, et joue 52 matchs en un peu plus de deux saisons en deuxième division anglaise. Son physique imposant et son « fighting spirit » sont alors remarqués par Tottenham en octobre 2020 et il dispute, toutes compétitions confondues, 24 matchs avec les Spurs.

Désireux de jouer l'Europe, en vue notamment de la prochaine Coupe du Monde, Joe Rodon va retrouver l'ambiance des bords de Vilaine, et un air celte qu'il connaît très bien, celui du Bro gozh ma zadoù, le même que l'hymne gallois.





Degemer mat Joe !

Olivier Cloarec, Président exécutif – Directeur Général du Stade Rennais F.C. :

« L’objectif était de recruter deux défenseurs centraux avant la reprise. C’est chose faite après les arrivées d’Arthur et Joe. Nous sommes contents que Bruno puisse disposer de ces deux joueurs avant la reprise du championnat et le premier derby de la saison contre Lorient. C’est un joueur qui a beaucoup d’envie et qui est content d’arriver à Rennes. Il va amener de l’agressivité dans notre défense. C’était un des points que nous souhaitions améliorer par rapport à la saison dernière. Joe rempli tous les critères du profil recherché. En tant qu’international, il a besoin de jouer. Il a d’ailleurs beaucoup contribué à la qualification du Pays de Galles à la Coupe du Monde. C’est un vrai leader sur le terrain. »





Florian Maurice, Directeur technique du Stade Rennais F.C. :



« Nous avions besoin de deux défenseurs centraux à la suite de la blessure de Warmed Omari. Joe vient d’un club huppé d’Angleterre. Il va nous apporter son expérience, même s’il n’a pas joué tous les matchs la saison passée. Il a joué la Coupe d’Europe, comme on a pu le voir au Roazhon Park notamment. C’est un vrai défenseur central qui aime défendre, il a ce côté agressif dont on a besoin, pour nous permettre d’être encore plus efficace défensivement.



Il est international, titulaire avec le Pays de Galles et sera certainement appelé à jouer la Coupe du Monde au mois de novembre. On parle souvent de complémentarité en défense centrale. Il faudra qu’ils apprennent tous à se connaître. À partir de dimanche et jusqu’au mois de novembre, c’est un premier sprint qui va s’annoncer. On va avoir besoin de tout le monde car on va être confronté à une densité de matchs importante. À nous de les mettre dans les bonnes conditions afin qu’ils donnent le meilleur lorsqu’ils seront sur le terrain.



C’est allé très vite, il n’y a pas eu de tergiversation. Il a été emballé par le projet rennais. Il était là il y a quelques mois pour jouer contre nous et il a pu découvrir notre équipe, le football que l’on pratiquait et ça l’intéressait. »