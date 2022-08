OM Mercato : Les coulisses du transfert de Nuno Tavares dévoilées

Publié par Timothée Jean le 04 août 2022 à 00:16

OM Mercato : Présent en conférence de presse, Pablo Longoria a lâché quelques confidences sur l’arrivée de Nuno Tavares à Marseille.

OM Mercato : Nuno Tavares, une opportunité à saisir pour Marseille

Le mercato estival est particulièrement mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a récemment accueilli sa septième recrue estivale en la personne de Nuno Tavares. L’international portugais a rejoint l’OM sous la forme d’un prêt sans option, en provenance d’Arsenal. Une arrivée de taille pour l’entraîneur Igor Tudor, qui attendait depuis des semaines le transfert d’un nouveau piston gauche. Le prêt de Nuno Tavares est donc une belle opération pour les Phocéens, qui ne pensait pas obtenir gain de cause dans ce dossier.

En effet, le latéral gauche des Gunners était fortement pressenti pour rejoindre l’Atalanta Bergame. Pourtant, en l'espace de quelques jours, tout a basculé. Les dirigeants londoniens et leurs homologues italiens ne sont pas parvenus à s’entendre sur les modalités de son transfert. Ce désaccord a alors profité aux Marseillais, qui sont rapidement parvenus à rafler la mise dans ce dossier. Le président de l’OM, Pablo Longoria, a confirmé cette information. « Quand il y a eu la deuxième opportunité pour faire le transfert, on n'a pas hésité », a-t-il déclaré devant les médias. Cette seconde offensive marseillaise a porté ses fruits.

OM Mercato : Guendouzi et Saliba ont influencé Nuno Tavares

En difficulté à Arsenal, Nuno Tavares a ainsi répondu favorablement à la proposition marseillaise. Présent en conférence de presse, le principal concerné a avoué que les bonnes performances de Mattéo Guendouzi et William Saliba la saison dernière l’ont aussi influencé au moment de faire son choix. « J’ai vu ce qu’ils ont fait à Marseille, surtout Saliba, qui est revenu à Arsenal. Mattéo a fait des matchs fantastiques (…) Je vais essayer de faire pareil et j’espère encore mieux faire pour atteindre les objectifs du club », a-t-il indiqué. Après une saison mitigée chez les Gunners, le latéral gauche de 22 ans débarque à l’ OM dans le but de relancer sa carrière. Il a déjà fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs lors de la défaite de Marseille face à l’AC Milan (0-2).