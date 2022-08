PSG Mercato : Le Paris SG boucle un transfert colossal en Serie A

Publié par Thomas le 03 août 2022 à 11:46

PSG Mercato : En attendant la venue de Renato Sanches, le Paris SG a acté le départ de l'un de ses plus gros indésirables vers le championnat italien.

PSG Mercato : Georginio Wijnaldum arrive à l’AS Rome

Semaine décisive pour le Paris Saint-Germain, en passe de boucler deux transferts énormes dans son entrejeu. Alors que Luis Campos est enfin parvenu ce mercredi à enrôler Renato Sanches, qui devrait s’engager d’ici la fin de la semaine, le dirigeant portugais a également acté un départ essentiel aujourd’hui. Annoncé dans le viseur de l’AS Rome depuis plusieurs semaines, l’international néerlandais Georginio Wijnaldum va bien rejoindre la capitale italienne après qu’un accord total ait été trouvé entre le Paris SG et les Giallorossi.

Comme l’annonce Le Parisien ce matin, Wijnaldum est sur le point de s’engager à l’AS Rome dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Après des jours de négociations, les deux clubs sont enfin parvenus à un accord, se mettant notamment en adéquation sur la prise en charge du salaire du joueur. Le milieu de 31 ans est attendu pour parapher son contrat en Italie ces prochaines heures, lui qui avait déjà fait ses adieux à ses coéquipiers en début de semaine. Un coup magistral du Paris Saint-Germain qui lance véritablement son épineuse campagne de dégraissage.

PSG Mercato : Idrissa Gueye et Rafinha, les prochains à partir

À l’inverse de l’été dernier, le mercato 2022 devrait se caractériser par plusieurs ventes importantes dans l’effectif Rouge et Bleu. Depuis l’arrivée de Christophe Galtier à la tête du PSG, de nombreux joueurs ont été mis sur le carreau, avec notamment l’instauration d’un " loft " censé mettre en marge certains indésirables. En plus de Wijnaldum, le Paris SG devrait prochainement se séparer du Brésilien Rafinha, déjà très proche de rejoindre un club du Moyen-Orient la semaine passée. Si l’ancien du Barça s’est finalement rétracté, sa vente semble imminente.

Même schéma pour le Sénégalais Idrissa Gueye, en passe de revenir à Everton après 3 saisons au Paris Saint-Germain. Si aucun accord existe pour l’heure entre le champion d’Afrique et les Toffees, malgré l'annonce de certains médias, le rapprochement entre les deux parties est réel et devrait aboutir d'ici peu à une signature. En parallèle, Luis Campos travaillerait sur la venue d'un troisième milieu après Vitinha et Renato Sanches.