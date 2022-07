FC Lorient Mercato : Le départ d'une star se précise au FCL

Publié par Nicolas le 28 juillet 2022 à 14:34

FC Lorient Mercato : Convoité depuis de nombreuses semaines par quelques clubs à l'étranger, un taulier pourrait bientôt quitter le FCL.

FC Lorient Mercato : Laurienté absent de l'entraînement ce matin

Selon les informations du journaliste du Parisien, Benjamin Quarez, l'attaquant du FC Lorient, Armand Laurienté, était absent de l'entraînement ce matin. Doit-on y voir le signe d'un départ imminent ? Laurienté est convoité depuis le début de ce mercato estival. Les clubs italiens de Sassuolo et du Torino ont récemment fait des offres à hauteur de 9 millions d'euros, à chaque fois repoussées par les dirigeants lorientais, qui aimeraient récupérer un peu plus d'argent pour leur meilleur élément offensif.

L'ailier droit sort d'une bonne saison durant laquelle il a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives. Disposant d'un bon de sortie, l'attaquant international espoir (2 sélections) avait tout de même repris l'entraînement avec le FCL, mais commençait à s'impatienter. Le flou règne, d'autant plus que le club breton n'a pas encore communiqué officiellement sur cette absence. Rappelons qu'Armand Laurienté est sous contrat avec les Merlus jusqu'en juin 2024.

FC Lorient Mercato : Julien Ponceau prolonge au FCL jusqu'en 2025

En marge du dossier Armand Laurienté, le FC Lorient a annoncé la prolongation de contrat de Julien Ponceau jusqu'en 2025. Âgé de 23 ans, le jeune milieu offensif, qui n'avait plus qu'un an de contrat avec les Merlus avant de prolonger, avait été prêté durant deux saisons consécutives, d'abord à Rodez, ensuite à Nîmes. Son premier prêt avait été mitigé, avec seulement 18 matches joués. En revanche, il a accompli une bien meilleure saison avec Nîmes, avec 41 matches joués toutes compétitions confondues, 4 buts et 2 passes décisives. Le nouvel entraîneur du FC Lorient, Régis Le Bris, compte sur son milieu offensif cette saison. International français dans les catégories de jeunes (U18, U19, U20), Julien Ponceau va avoir l'occasion d'exprimer toute l'étendue de son talent avec le FCL.