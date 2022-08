ASSE Mercato : Un énorme coup dur se profile pour un buteur

Publié par Ange A. le 04 août 2022 à 08:46

ASSE Mercato : Dans les tuyaux depuis quelques jours, le transfert de Denis Bouanga vers la MLS serait sur le point de capoter.

ASSE Mercato : Grosse désillusion en vue pour Bouanga

L’AS Saint-Étienne s’attend encore à un gros départ en attaque cet été. L’ ASSE a déjà enregistré plusieurs départs dans ce secteur de jeu. En fin de contrat, Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et Romain Hamouma ont notamment quitté les Verts au terme de la saison écoulée. Alors que la Ligue 2 est déjà lancée, Denis Bouanga ne devrait pas terminer la saison dans l’antichambre de la Ligue 1. À un an de l’expiration de son contrat, l’attaquant gabonais est un sérieux candidat au départ cet été. Un intérêt de Los Angeles Galax pour l’ancien Nîmois a été révélé ces derniers jours. Alors que le mercato estival ferme ses portes en MLS ce jeudi 4 août, aucun accord n’a encore été trouvé pour le transfert de l’international gabonais.

Toujours pas d’accord entre Sainté et Los Angeles

Foot Mercato assure que le transfert de Denis Bouanga est sur le point de capoter. Le site spécialisé révèle que les discussions entre l’ ASSE et Los Angeles sont au point mort. « L’ancien de Nîmes devait s’engager avec le club du Los Angeles FC mais depuis plusieurs jours rien n’a avancé. Alors que le mercato en MLS ferme le 4 août, tout laisse penser que le transfert est encore loin d’être bouclé », indique la source. Laquelle révèle même que la franchise nord-américaine étudierait déjà un plan B en cas d’échec pour Bouanga.

Les prochaines heures seront décisives pour l’avenir de l’attaquant gabonais. Une première offre de 2 millions d’euros de Los Angeles aurait été rejetée par les Verts. Le pensionnaire de Geoffroy-Guichard attendrait au moins le double pour son buteur. Lequel aurait déjà été mis à l’écart du reste de l’effectif par Laurent Batlles en vue de son transfert.