OL Mercato : Un taulier prend une importante décision à Lyon !

Publié par Thomas G. le 04 août 2022 à 11:39

OL Mercato : Très actif du coté des arrivées, l'Olympique Lyonnais doit désormais prendre une décision pour l'avenir d'un taulier.

OL Mercato : La menace se rapproche pour un prodige brésilien

Le mercato de l’Olympique Lyonnais avait commencé sur les chapeaux de roue avec les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Les Gones ont ensuite renforcé l’effectif avec des pépites comme Tetê et Johann Lepenant puis avec des joueurs expérimentés comme Nicolas Taglaifico. Le mercato estival de l' OL étant quasiment bouclé dans le sens des arrivées, le club souhaite terminer en beauté en recrutant un arrière droit pour suppléer Malo Gusto et un milieu de terrain récupérateur.

En parallèle, Lyon doit régler la situation des joueurs susceptibles de partir. Lucas Paqueta est annoncé sur le départ durant ce mercato et les rumeurs à son égard se multiplient. L’international brésilien est très apprécié en Premier League. West Ham, Newcastle, Arsenal et Manchester City se sont renseignés sur la situation du joueur. L’ OL est ouvert à un départ de son numéro 10 mais pas à n’importe quel prix. Les Gones accepteront de discuter à partir de 60 millions d’euros, une somme conséquente qui ralentit les négociations entre les clubs. À l’heure actuelle, la tendance tend toujours vers un départ de Lucas Paqueta après deux saisons à Lyon.

OL Mercato : Lucas Paqueta refuse de quitter Lyon pour West Ham

Lucas Paqueta s’apprête à entamer sa troisième saison avec l’ OL et le milieu brésilien reste sur une saison réussie. L’international auriverde avait été l’un des seuls Lyonnais à conserver un niveau en adéquation avec les objectifs du club. Selon L’Équipe, Lucas Paqueta aurait refusé une offre de West Ham cette semaine. Les Hammers ont fait une offre contractuelle à l’ancien milanais qui privilégie Arsenal ou Manchester City en cas de départ de l’Olympique Lyonnais. Les Gunners et les Cityzens sont les mieux placés pour attirer le prodige brésilien qui pourrait également poursuivre son aventure à Lyon.