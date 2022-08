OM Mercato : L’arrivée d’ Alexis Sanchez terriblement menacée !

Publié par Timothée Jean le 04 août 2022 à 18:59

OM Mercato : Marseille en danger pour Alexis Sanchez

Pablo Longoria n’ignore pas les tensions qui ont secoué le vestiaire de l’Olympique de Marseille ces derniers jours. Mais le président de l’ OM s’active également en coulisse pour son mercato estival. Les dirigeants marseillais, qui ont déjà signé sept recrues cet été, travaillent à présent pour faire venir un nouveau milieu de terrain. Jordan Veretout est sur le point de s’engager officiellement avec Marseille. Mais ce n’est pas tout. Les Phocéens attendent aussi un grand nom en attaque, en recrutant Alexis Sanchez.

Les premiers contacts avec l'attaquant de l’Inter Milan et son entourage remontent à plusieurs semaines et se sont intensifiés ces derniers temps. Le représentant du joueur, Fernando Felicevich, serait actuellement en Lombardie dans le but de trouver un accord concernant la résiliation de son contrat qui expire en juin 2023. Cette condition est indispensable pour la réalisation de son transfert à Marseille. Les négociations se poursuivent dans ce sens.

Et si son départ de l’Inter Milan semblait en très bonne voie, le principal concerné a lui-même lâché un énorme coup de froid sur ce dossier, assurant « que rien n’est encore décidé » pour son avenir. Alexis Sanchez n’écarte pas l’idée de poursuivre son aventure chez les Nerazzurri. De quoi refroidir les ardeurs marseillaises ? Alors que l’ OM insisterait toujours pour sa signature, l’ancien Barcelonais pourrait, contre toute attente, prendre la direction de la Turquie.

OM Mercato : Alexis Sanchez vers la Turquie

Poussé vers la sortie par l’Inter Milan, Alexis Sanchez fait en effet l’objet de nombreuses sollicitations. Les Marseillais ne sont pas les seuls à avoir contacté l’entourage du joueur en vue d’un éventuel transfert. Plusieurs sources turques assurent que Galatasaray et Fenerbahçe, qui nourrit de grandes ambitions sur ce mercato, tentent également d’arracher la signature du buteur chilien. Ces deux grands clubs d’Istanbul seraient déjà passés à l’offensive pour son transfert. Reste à savoir si cela sera suffisant pour dévier l’ancien Barcelonais de son destin marseillais. Les Phocéens sont donc avertis, ils devront faire vite pour Alexis Sanchez, car la concurrence s’agrandit et elle est d’un sacré niveau.