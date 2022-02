OM Mercato : Galatasaray prêt à devancer Marseille pour une star

Publié par Timothée Jean le 10 février 2022 à 16:53

Remonté contre l’ OM qui est parvenu à chiper Bartug Elmaz cet hiver, Galatasaray prépare sa vengeance. Le club turc tente un vilain coup contre Marseille.

OM Mercato : Galatasaray s’attaque au dossier Arturo Vidal

L’Olympique de Marseille et Galatasaray se sont affrontés cette saison lors des phases de poules de la Ligue Europa. Et les deux équipes risquent à nouveau de s’affronter cette-fois sur le marché des transferts. Et pour cause, cet hiver, l’ OM a infligé un premier échec au club turc dans le dossier Bartug Elmaz.

Considéré comme l’une des plus belles promesses du football turc, le jeune milieu de terrain a refusé de prolonger son contrat expirant en juin prochain avec Galatasaray afin de s’engager en faveur de Marseille. La presse française et turque est unanime sur ce point, Bartug Elmaz va rejoindre l’ OM à l’issue de la saison en cours.

Mais avec la signature du crack turc, le club phocéen vient de se faire un ennemi en Turquie. Car Galatasaray compte riposter, en arrachant certaines cibles de l’ OM lors du prochain mercato. Les Turcs ont d’ailleurs entamé leur vengeance en s’attaquant au dossier Arturo Vidal.

Une offre de Galatasaray pour Arturo Vidal

L’international chilien arrive en fin de contrat avec l'Interiste et semble se faire à l’idée d’un départ à l’issue de la saison. Cette situation a rapidement alerté les dirigeants de l’ OM. Les Marseillais auraient même déjà entamé les négociations en vue de son transfert. Mais à en croire le média italien, Galatasaray fera le nécessaire pour l’éloigner de l’Olympique Marseille.

Les Turcs sont déterminés et auraient déjà formulé une offre au milieu de terrain de 34 ans pour son transfert. Reste à savoir si cette position sera suffisante pour boucler sa signature. Pour l’heure, Arturo Vidal est toujours lié à l’Inter Milan jusqu’en juin prochain. Mais l’immersion de Galatarasay dans ce dossier risque de compromettre les plans marseillais. D’autant plus que le joueur semble peu enclin à rebondir en Ligue 1 la saison prochaine.