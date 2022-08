PSG Mercato : Après Sanches, Campos prépare du costaud au milieu

Publié par JEAN-LUC D le 05 août 2022 à 05:11

PSG Mercato : Après avoir officialisé l’arrivée de Renato Sanches, en provenance du LOSC, Luis Campos compte encore recruter pour le Paris SG.

PSG Mercato : Christophe Galtier attend encore trois recrues au Paris SG

Arrivé ces dernières heures à Paris, après avoir fait ses adieux à ses coéquipiers de Lille OSC au Domaine de Luchin, Renato Sanches a passé sa visite médicale à l'hôpital américain avec le Paris Saint-Germain, selon les informations de France Bleu Paris. Après la conférence de presse de Christophe Galtier, le milieu de terrain de 24 ans a signé son contrat de cinq ans avec les Rouge et Bleu, soit jusqu’en juin 2027. Malgré cette arrivée, Luis Campos et Christophe Galtier ne semblent pas encore totalement satisfaits dans ce secteur de jeu puisqu’un joueur supplémentaire serait espéré dans l’entrejeu.

« J’attends encore trois joueurs. Vous m'avez demandé combien, je vous réponds trois, après, je connais la difficulté du mercato et on n’est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui sont proches en termes de niveau pour avoir une saine concurrence. Est-ce que ces trois joueurs vont arriver vite, plus tard ou pas du tout, je ne le sais pas. Mais je sais que le club met tout en œuvre pour avoir le meilleur effectif », a déclaré Galtier cet après-midi au Camp des Loges. Pour le milieu de terrain, le profil recherche serait désormais connu.

PSG Mercato : Luis Campos recherche un « profil athlétique » au milieu

Après l'arrivée de Renato Sanches, le Paris Saint-Germain s’est finalement mis d’accord avec l’AS Rome pour le prêt avec option d’achat de Georginio Wijnaldum. Ce qui va libérer une place au sein de l'effectif de Christophe Galtier. Les Rouge et Bleu attendent également d'autres départs dans ce secteur de jeu pour pouvoir s'activer et boucler un troisième renfort à ce même poste. Et d’après les renseignements recueillis par L’Équipe ce jeudi, Luis Campos cherche un joueur athlétique, de grande taille et puissant au milieu de terrain.

Même si le Champion de France en titre dispose de Danilo Perreira, le nouveau coach parisien voudrait un autre milieu de profil similaire. Si le nom de Seko Fofana a été associé au PSG sur ce mercato estival, le quotidien sportif assure que l’international ivoirien du RC Lens ne coche pas toutes les cases aux yeux de Campos. « La piste N°1 évoluerait dans un Championnat étranger et aurait une expérience de la Ligue 1 », explique la source francilienne. Une description qui écarte également la piste menant à Frenkie de Jong. Reste donc à savoir quel joueur va prochainement débarquer dans la capitale après Renato Sanches.

Affaire à suivre…