ASSE Mercato : Les Verts proches d'une jolie signature en MLS

Publié par Ange A. le 05 août 2022 à 06:41

ASSE Mercato : L’histoire entre Denis Bouanga et Saint-Étienne tire à sa fin. L’attaquant gabonais va s’engager à Los Angeles.

ASSE Mercato : Denis Bouanga en route pour la MLS

Denis Bouanga n’arborera plus le mythique maillot vert de l’AS Saint-Étienne. Samedi, l’attaquant gabonais a disputé son dernier match avec l’ ASSE contre le Dijon FCO. Rencontre comptant pour la 1re journée de Ligue 2 et au terme de laquelle les Verts se sont inclinés (2-1). L’attaquant de 28 ans quitte les Verts par la petite porte, ayant été expulsé en fin de match contre le DFCO. Selon L’Équipe, le transfert de Bouanga est sur le point d’être bouclé. L’international gabonais doit maintenant rejoindre Los Angeles pour parapher son contrat avec la franchise nord-américaine. Il s’agit d’un revirement dans ce dossier, tant les deux parties ne semblaient plus proches de trouver un accord ces dernières heures. La source assure que le deal a finalement été réalisé jeudi soir par l’entregent du spécialiste de la MLS Jérôme Meary.

Un statut spécial pour Bouanga à Los Angeles

Denis Bouanga devrait parapher un contrat de trois ans et demi avec Los Angeles FC. Le montant de l’indemnité de son transfert est estimé à 5 millions d’euros. Arrivé en 2019 en provenance de Nîmes, le Gabonais totalise 118 matchs avec Saint-Étienne pour 28 buts et 16 passes décisives. Le journal croit savoir que Bouanga disposera d’un statut spécial à Los Angeles FC. L’attaquant gabonais devrait bénéficier du statut de joueur désigné. Un statut qui lui permettra de ne pas de ne pas être assujetti au salary cap en vigueur aux Etats-Unis.

Grâce à ce statut spécial, l’ancien Nîmois devrait donc percevoir un salaire supérieur à ceux de Gareth Bale et Giorgio Chiellini, ses futurs coéquipiers. Respectivement en fin de contrat au Real Madrid et à la Juventus, l’attaquant gallois et le défenseur italien ont rejoint la Californie cet été.