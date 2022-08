RC Strasbourg Mercato : C'est bouclé, un attaquant quitte le RCSA !

Publié par ALEXIS le 05 août 2022 à 17:37

RC Strasbourg Mercato : Le RCSA a trouvé un terrain d’entente avec un jeune attaquant ayant un temps de jeu réduit, pour son prêt en Ligue 2.

RC Strasbourg Mercato : Moïse Sahi prêté au FC Annecy

Recrue hivernale du RC Strasbourg, Moïse Sahi Dion a fait seulement six apparitions en Ligue 1, entre janvier et mai 2021. La saison dernière (2021-2022), l’attaquant de 20 ans a disputé 8 bouts de matches (120 minutes) avec l’équipe de Julien Stéphan en Ligue 1 et une rencontre en Coupe de France. L’Ivoiro-Malien est en manque de temps au RCSA. Alors que la nouvelle saison de l’élite démarre ce week-end, Moïse Sahi Dion a quitté l’Alsace.

Il a été prêté au FC Annecy, club de Ligue 2, pour une durée d’une saison. Mais son contrat n’est pas assorti d’une option d’achat. « C’est donc au sein du FC Annecy, nouveau pensionnaire de Ligue 2 BKT, que Moïse Sahi va poursuivre sa progression » cette saison (2022-2023), comme la fait savoir le RC Strasbourg, officiellement, sur son site internet.

RC Strasbourg Mercato : Julien Stéphan espère conserver son effectif actuel

Pour son premier match de Ligue 1, le RC Strasbourg affronte l’AS Monaco, samedi à 17h, au stade de la Meinau. Avant le coup d’envoi du championnat, Julien Stéphan a fait une déclaration sur la fin du mercato estival. Il a avoué qu’il serait ravi de conserver son effectif actuel pour toute la saison. En tout cas, l’entraîneur du RCSA s’est montré impatient pour la fermeture du mercato. En effet, le Racing Club pourrait perdre deux joueurs importants de son équipe d’ici le 31 août 2022, date de fin du marché des transferts. Alexander Djiku (défenseur central) et Ludovic Ajorque (meilleur buteur du club la saison dernière) disposent d’un bon de sortie cet été. Ils sont donc en instance de transfert.