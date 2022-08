PSG Mercato : Luis Campos proche d’un coup de maître au milieu !

Publié par JEAN-LUC D le 05 août 2022 à 19:12

PSG Mercato : Engagé dans une vaste politique de dégraissage de l’effectif du Paris SG, Luis Campos serait proche d’un nouveau succès au milieu de terrain.

PSG Mercato : Everton espère conclure rapidement le dossier Idrissa Gueye

À un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye pourrait rebrousser chemin et retourner dans son ancien club. En effet, d’après les renseignements recueillis par le journaliste Marc Mechenoua de Goal, l’arrivée du milieu lillois Amadou Onana du côté d’Everton « n’a pas d’incidence » sur la volonté du club de recruter aussi l’international sénégalais de 32 ans. L’entraîneur des Toffees, Frank Lampard, qui souhaite absolument densifier le coeur de son jeu, souhaiterait absolument disposer des deux joueurs de Ligue 1.

Fabrizio Romano confirme cette tendance et assure que le transfert de Gana Gueye du PSG à Everton n’est plus qu’une question de « détails. » Arrivé en juillet 2019 pour 30 millions d’euros, le Champion d’Afrique 2021 pourrait retourner au Goodison Park pour environ 10 millions d’euros. Sky Sports indiquant que les discussions pour un accord seraient actuellement à un stade « très avancé » entre les dirigeants parisiens et leurs homologues anglais. Mais le natif de Dakar ne devrait pas être le dernier départ à Paris.

PSG Mercato : Les départs vont s’enchaîner au Paris SG

Alors que Georginio Wijnaldum a rejoint l’AS Roma, d’autres départs importants devraient suivre dans les prochains jours du côté du Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations de Tuttomercatweb, Abdou Diallo fait partie des priorités de l’AC Milan, club avec lequel il aurait même déjà conclu un accord contractuel. Le club lombard serait en train de peaufiner les contours d’un prêt avec option d’achat pour le défenseur du Paris SG.

Le quotidien Corriere dello Sport confirme l’info ce vendredi et ajoute que l’international sénégalais de 26 ans est la priorité de Stefano Pioli, l’entraîneur des Rossoneri, pour sa polyvalence. D’ailleurs, le directeur technique Paolo Maldini et le directeur sportif Frederic Massara devraient débarquer à Paris dans ces jours afin de régler ce dossier avec Luis Campos et Antero Henrique. Dans une interview avec La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli a d’ailleurs insisté sur la nécessité de recruter rapidement un défenseur après le départ du capitaine Alessio Romagnoli.

« Il nous manque deux recrues, un défenseur et un milieu de terrain. On n’a pas besoin des sosies des joueurs qui sont partis, mais nous recherchons des joueurs avec deux caractéristiques précises : explosivité et intelligence », a expliqué le technicien italien. Outre son compatriote Idrissa Gueye, Abdou Diallo pourrait lui aussi quitter le PSG pour rejoindre la Serie A et les rangs de l’AC Milan. Mauro Icardi, Leandro Paredes et le jeune Eric Junior Dina-Ebimbe devraient également suivre.