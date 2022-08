PSG Mercato : Retournement de situation au Paris SG pour un milieu

Publié par JEAN-LUC D le 02 août 2022 à 13:07

PSG Mercato : À la recherche de nouveaux points de chute pour ses indésirables, les dirigeants du Paris SG vont devoir patienter sur certains dossiers.

PSG Mercato : Un milieu de terrain se rétracte à la dernière minute

Soucieux de réduire drastiquement l’effectif de Christophe Galtier, le Paris SG a entrepris une vaste opération dégraissage cet été. Mais les choses ne se passent pas encore comme c'était souahité par Luis Campos et Antero Henrique, notamment avec le milieu de terrain brésilien Rafinha. Pas dans les plans des dirigeants parisiens, l’ancien joueur du FC Barcelone est poussé vers la sortie. Et il aurait pu rejoindre le Moyen-Orient ces derniers jours. En effet, selon les informations relayées ce mardi par le journaliste Saber Desfarges de Prime Video, le milieu offensif de 29 ans était tout proche de quitter le club de la capitale avant de se rétracter à la dernière minute pour des raisons personnelles.

« Pour évoquer d’ailleurs le « loft » du PSG, seul un joueur était à deux doigts de quitter Paris ces derniers jours. Il s’agit de Rafinha tout proche de s’engager dans un club du Moyen-Orient, avant de se rétracter pour différentes raisons personnelles », révèle Saber Desfarges sur sa page Twitter. L'étau se resserre donc autour de Rafinha qui va devoir se trouver rapidement une nouvelle porte de sortie.

PSG Mercato : Quel avenir pour Rafinha ?

Après avoir entériné les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, le Paris Saint-Germain doit désormais s’atteler à dégraisser son effectif. Christophe Galtier ayant exposé son souhait de posséder un groupe plus restreint, le but sera de vendre un maximum de joueurs placés sur la liste des transferts. Parmi les joueurs pressentis pour quitter le PSG avant la fin de l’été, Rafinha est en bonne position. Depuis son arrivée en octobre 2020 en provenance du Barça pour 1,5 million d’euros, l’international brésilien n’est jamais parvenu à s’imposer au Paris SG.

À un an de la fin de son contrat et poussé vers la sortie, le natif de Sao Paulo, un temps évoqué du côté de la Real Sociedad dans le cadre d’un transfert définitif après une saison en prêt, attend toujours une avancée du club basque. La formation entraînée par Imanol Alguacil pourrait toutefois jouer la montre et revenir à la charge dans les derniers instants du mercato, consciente qu'elle se sent en position de force sur ce dossier.