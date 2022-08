ASSE : Une légende des Verts jette un froid sur le retour en L1

Publié par Ange A. le 06 août 2022 à 08:11

ASSE : À la veille de la deuxième sortie de Saint-Étienne en Ligue 2, Romain Hamouma s’est prononcé sur le retour des Verts en Ligue 1.

ASSE : Batlles reçoit un message pour le retour en Ligue 1

L’AS Saint-Étienne est déjà en mauvaise posture en Ligue 2. Pour sa première sortie, l’ ASSE a été battue par Dijon (2-1). Sanctionnés par la LFP suite aux incidents survenus lors des barrages contre Auxerre, les Verts avaient écopé de trois points de pénalité. Après cette première journée, les poulains de Laurent Batlles sont derniers du championnat. Ils vont tenter de signer leur premier succès ce samedi lors de la réception du Nîmes Olympique. En marge de cette rencontre, Romain Hamouma s’est exprimé sur le grand objectif de la saison des Verts. Le nouvel attaquant de l’AC Ajaccio demande de la patience avec Laurent Batlles au moment certains s’emballent pour un retour dans l’élite.

Romain pas pressé pour le retour des Verts en Ligue 1

En fin de contrat cet été, Romain Hamouma a quitté l’AS Saint-Étienne pour le promu. Le meilleur buteur stéphanois au 21e siècle estime que l’ ASSE a besoin de profondes mutations pour se relever de ces dernières saisons de galère. « En L2, il y a beaucoup de clubs qui sont capables de monter, on a vu à Dijon qu’il n’y a pas de matches faciles, c’était compliqué. La L2, c’est relevé ! Si ça ne se fait pas cette année, ça se fera l’année d’après. Il ne faut pas être trop exigeant, c’est un club en reconstruction. Il faut se donner du temps, ça ne se fait pas en six mois », a indiqué l’attaquant de 35 ans au micro de RTL.

À noter que les Verts vont lutter pour la promotion sans Denis Bouanga. Le Stéphanois le plus décisif de la saison écoulée vient de rejoindre les Américains de Los Angeles FC.