ASSE : Des retours dans le groupe de Saint-Étienne contre Nîmes

Publié par ALEXIS le 06 août 2022 à 04:12

Des absences et la première convocation de 4 joueurs sont remarquables au sein du groupe de l’ ASSE contre Nîmes, samedi, lors de la 2e journée de Ligue 2.

ASSE : 4 joueurs font leur apparition dans le groupe contre Nîmes

Exclu contre le Dijon FCO, Denis Bouanga ne figure logiquement pas dans le groupe de 18 joueurs de l’ ASSE convoqués par Laurent Batlles pour affronter le Nîmes Olympique, à l’occasion de la 2e journée de Ligue 2, samedi au stade Geoffroy-Guichard. L’attaquant de l’AS Saint-Étienne est évidemment suspendu. Recruté officiellement, jeudi, à l’Olympique Lyonnais, Lenny Pintor est aussi absent parmi les joueurs convoqués par l’entraineur stéphanois. Il n’est pas encore qualifié pour joueur avec les Verts, naturellement. Une autre absence est notée, celle de Zaydou Youssouf, transféré au FC Famalicao au Portugal, cette semaine.

Quant à Yvann Maçon, il est écarté après son match raté en Bourgogne. Titulaire et capitaine contre le DFCO, lors de la 1re journée du championnat de D2, Anthony Briançon est lui indisponible. Légèrement touché, le défenseur central est ménagé par le coach de l’ ASSE. « Ce n'est pas une grosse blessure, mais on ne va pas prendre de risque pour ne pas avoir une blessure plus grave », a expliqué Batlles. Opéré du poignet gauche, Dylan Chambost est en reprise et sera disponible dans une quinzaine de jours.

En revanche, Laurent Batlles peut encore compter sur Adil Aouchiche, qui est en instance de transfert cet été. Les recrues estivales : Jimmy Giraudon, Mathieu Cafaro et Victor Lobry sont également dans le groupe des Verts. Absents à Dijon, Sergi Palencia, Saïdou Sow, Yvan Neyou et Aïmen Moueffek font leur première apparition en Ligue 2.

Le groupe de l' ASSE contre Nîmes

Gardiens de but : Green, Raveyre

Défenseurs : Nadé, S. Sow, Giraudon, G. Silva, Palencia, Bakayoko

Milieux de terrain : Camara, Aouchiche, Cafaro, Neyou, Lobry, Moueffek, Mouton.

Attaquants : Krasso, Aiki, Rivera.