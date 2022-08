ASSE Mercato : Un attaquant confirme son départ de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 06 août 2022 à 11:01

ASSE Mercato : Denis Bouanga a quitté Saint-Étienne pour Los Angeles. Dans un message émouvant, il a fait ses adieux au club stéphanois et aux supporters.

ASSE Mercato : Denis Bouanga réalise son rêve américain

Après trois saisons à l’ ASSE, Denis Bouanga a décidé de poursuivre sa carrière de footballeur professionnel aux États-Unis d’Amérique. Il s’est engagé avec Los Angeles FC, en Major League Soccer (MLS). Son transfert de l’AS Saint-Étienne, bouclé à 5 M€, a été officialisé vendredi soir. L’ailier gauche de 27 ans avait été recruté au Nîmes Olympique pour 4,5 M€ en juillet 2019. Il reste sur 110 matchs disputés sous le maillot des Verts, pour 28 buts inscrits, 16 passes décisives offertes et une finale de coupe de France disputée. Denis Bouanga part surtout sur une relégation de l’ ASSE en Ligue 2 et un carton rouge direct contre le Dijon FCO, lors de la première journée du championnat de D2.

L'attaquant gabonais part de Saint-Étienne sur un gros regret

Même s’il regrette la descente en Ligue 2, il se réjouit néanmoins d’avoir défendu les couleurs d’un club mythique. Dans son message d’adieux, l’international gabonais (32 sélections, 7 buts) a émis le voeu de voir l’ ASSE revenir rapidement en Ligue 1. « Je quitte Saint-Étienne pour Los Angeles. Partir sur une relégation est tellement difficile à accepter, le sentiment de honte est toujours présent, la colère ne s’est toujours pas effacée ! Mais cela n’occultera jamais trois ans chez les Verts, découvrir l’Europe avec ce magnifique public ô combien passionné si exigeant, mais tellement beau. Ce que j’ai vécu ici m’a forgé en tant qu’homme et aussi en tant que footballeur. Merci pour tout. Pas d’Adieu, mais un simple au revoir, sincère et fort », a-t-il exprimé dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

« Peuple Vert, soyez VERT et passionné. Ne faites qu’UN pour redonner une force incroyable à cette équipe, afin de les voir remonter en Ligue 1. Je souhaite qu’une chose : Sainté dans l’élite », a conclu Denis Bouanga.