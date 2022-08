ASSE Mercato : Une grosse signature officialisée en attaque

Publié par Ange A. le 06 août 2022 à 00:12

ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne va lutter pour la remontée en Ligue 1 sans Denis Bouanga. L’ailier gabonais a rejoint la MLS.

ASSE Mercato : Denis Bouanga quitte Sainté pour la MLS

Nouvelle vente pour l’AS Saint-Étienne. Après le transfert de Zadou Youssouf à Famalicao, l’ ASSE vient d’enregistrer une nouvelle vente. Dans les tuyaux depuis quelques heures, le transfert de Denis Bouanga vers Los Angeles est désormais effectif. Dans un communiqué publié vendredi, le club ligérien a confirmé le départ de l’attaquant de 27 ans. « L’AS Saint-Étienne et le Los Angeles Football Club sont parvenus à un accord pour le transfert de Denis Bouanga », a annoncé le pensionnaire de Ligue 2. Le montant de son transfert est estimé à 5 millions d’euros selon la presse.

L’attaquant gabonais avait rejoint les Verts en 2019 en provenance du Nîmes Olympique. Le club du Forez avait déboursé 4 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international gabonais. Lequel ne disposait plus que d’un an de contrat avec Saint-Étienne. En rejoignant les États-Unis, Bouanga va vivre sa première expérience loin de l’Hexagone. Il totalise 110 rencontres pour 28 buts et 16 passes décisives sous la mythique tunique verte.

Le juteux contrat de Bouanga aux États-Unis

Denis Bouanga s’est engagé pour trois saisons et demi avec Los Angeles FC. Comme l’a révélé L’Équipe, le Gabonais dispose du statut de joueur désigné au sein de son nouveau club. L’ancien Stéphanois est donc exempté du salary cap imposé à certains joueurs étrangers. Il est le troisième joueur de la franchise californienne à bénéficier de ce statut après le Mexicain Carlos Vela et l’Uruguayen Brian Rodriguez. Avec son statut spécial, l’ancien buteur de Saint-Étienne va percevoir un salaire supérieur à ceux de Gareth Bale et de Giorgio Chiellini. Les émoluments annuels de l’ancien attaquant du Real Madrid à Los Angeles sont estimés à 1,5 million d’euros.