ASSE : Le nouveau coup de gueule de Batlles après Nîmes

ASSE : Battu lors de la 1re journée, Saint-Étienne a arraché le nul samedi contre Nîmes. Un résultat pas au goût de Laurent Batlles.

ASSE : Les Verts accrochent le nul contre les Crocos

L’AS Saint-Étienne a empoché son premier point de la saison samedi. Après sa défaite lors de la 1re journée du championnat, l’ ASSE n’a pas pu faire mieux qu’un match nul contre le Nîmes Olympique (1-1). Les visiteurs ont d’ailleurs surpris les Verts avec l’ouverture du score de Jens Thomasen (32e). Les locaux s’en sont remis à un penalty transformé par Jean-Philippe Krasso avant la mi-temps pour revenir au score. Au sortir de la rencontre, Laurent Batlles a de nouveau exprimé sa déception. Le coach stéphanois a livré un nouveau constat terrible sur son équipe qui ne fait pas peur à ses adversaires.

L’analyse de Batlles après le nul contre Nîmes

« Il y a de la déception de ne pas gagner le match, mais également un peu de joie de ne pas le perdre […] Aujourd’hui on ne fait pas mal aux adversaires, il faut être plus juste dans le dernier geste […] On doit hausser le niveau mais dans l’état d’esprit on était là. On essaye de construire quelque chose et on sait que ce n’est pas facile », a déclaré l’entraîneur de Saint-Étienne. Lequel n’a pas manqué d’évoquer ses choix contre Nîmes, notamment l’alignement d’une défense à quatre.

« Je suis passé à quatre parce que j’ai mis les joueurs au poste. C’est plus facile pour eux à appréhender, de jouer à leur poste. Je voulais voir autre chose dans les couloirs […] Il y a des points positifs mais on ne peut pas se contenter de ça, j'ai besoin de plus de justesse et de vitesse », a justifié le coach de l’ ASSE tout en indiquant qu’il a encore besoin de renfort en attaque. Le club ligérien vient d’enregistrer le départ de Denis Bouanga au Los Angeles FC. Derniers de Ligue 2, les Verts vont tenter de signer leur première victoire le 15 août sur la pelouse de Quevilly.