PSG Mercato : C'est fait, le Paris SG est fixé pour un crack en attaque

Publié par JEAN-LUC D le 08 août 2022 à 23:25

PSG Mercato : Nouvelle coqueluche du RB Salzbourg, Benjamin Sesko intéresse le Paris SG. Mais le club autrichien n’a pas dit son dernier mot.

PSG Mercato : Le Paris SG à la lutte avec des cadors anglais

Selon la chaîne de télévision Sportklub, le Paris Saint-Germain serait intéressé par la pépite du RB Salzbourg, Benjamin Sesko. À seulement 19 ans, l’attaquant international slovène est déjà considéré comme un futur crack à son poste. Plusieurs grands clubs européens aimeraient donc le recruter cet été. Le média sportif explique que le buteur d'1m95 dispose de trois possibilités pour son avenir : rester à Salzbourg, trouver un accord avec un autre club et poursuivre dans le club autrichien en tant que joueur prêté, ou être transféré définitivement.

Toujours selon la même source, après des discussions avec sa famille et son entourage, Benjamin Sesko devrait prendre une décision la semaine prochaine. Pas forcément vendeur, le club autrichien aurait tout de même fixé un prix situé entre 25 millions d’euros et 50 millions d’euros pour son joueur. Mais les intérêts du PSG, Chelsea et Manchester United pourraient faire monter les enchères dans ce dossier. Ces trois clubs ayant déjà « tous envoyé des offres concrètes ». De son côté, la direction du RB Salzbourg reste calme concernant l’avenir de son joueur.

PSG Mercato : L’avenir de Benjamin Sesko déjà scellé

À en croire Sportklub, un éventuel transfert de Benjamin Sesko au Paris Saint-Germain « semble plus réaliste d’ici un an ». Une tendance confirmée par Fabrizio Romano. En effet, le journaliste italien assure que malgré l’intérêt bien réel de nombreux cadors européens, le natif de Radece ne devrait toutefois pas quitter son club cet été. Le club de la filiale Red Bull aurait notamment fait savoir à ses courtisans qu’il n’envisageait pas un départ sur cette période de recrutement. En revanche, Benjamin Sesko pourrait disposer d’un bon de sortie l’été prochain, en 2023.

Aux dernières nouvelles, le spécialiste mercato de Sky Italia assure que le joueur a les idées claires pour la suite de sa carrière. S’il doit partir dans un an, il souhaiterait suivre les pas d'Erling Haaland en ne signant pas directement chez un cador. Le média Relevo explique que Sesko viserait dans un premier temps « une destination intermédiaire » avant de rejoindre un grand d'Europe. Et selon Fabrizio Romano, cette destination intermédiaire pourrait bien être le RB Leipzig, qui aurait déjà un accord avec Salzbourg pour l’été 2023.