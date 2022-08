PSG Mercato : Après Fabian Ruiz, Campos vise une sensation à 60M€

Publié par JEAN-LUC D le 07 août 2022 à 14:03

PSG Mercato : Proche de boucler le transfert de Fabian Ruiz avec le Napoli, Luis Campos viserait également une sensation sud-américaine pour le Paris SG.

PSG Mercato : Luis Campos vise un crack uruguayen au milieu de terrain

Très actif cet été, Luis Campos a déjà signé quatre recrues pour le Paris Saint-Germain, notamment les milieux de terrain portugais Vitinha et Renato Sanches, l’attaquant français Hugo Ekitike et son compatriote Nordi Mukiele, en défense. Mais le club de la capitale attend encore trois renforts comme l’a annoncé son entraîneur Christophe Galtier. Ce matin, la presse italienne et hexagonale est unanime pour dire que Luis Campos se rapproche sérieusement d’un accord avec le SSC Naples pour Fabian Ruiz.

À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain espagnol veut changer d’air et il pourrait donc devenir la cinquième recrue estivale du PSG contre un chèque de 25 millions d’euros. Désireux de renouveler le milieu parisien, trop amorphe à ses yeux, Luis Campos serait même déjà en train de préparer le recrutement de 2023. Le nouvel homme fort de la formation parisienne se serait d’ores et déjà positionné pour Manuel Ugarte. À 21 ans, la jeune pépite uruguayenne fait le bonheur des supporters du Sporting Portugal et le PSG voudrait le récupérer l’été prochain.

PSG Mercato : Manuel Ugarte première recrue estivale 2023 du Paris SG ?

International depuis septembre 2021, Manuel Ugarte incarne l’avenir du football mondial au milieu de terrain et Luis Campos, reconnu comme l’un des meilleurs dénicheurs de talents de la planète, voudrait le recruter pour le compte du Paris Saint-Germain. Si aucune démarche concrète n’a encore été entreprise auprès de la direction du Sporting Portugal, Campos aurait déjà signifié son intérêt pour le jeune compatriote d’Edinson Cavani.

Pour compenser les départs des nombreux indésirables, le PSG aurait programmé l’arrivée de Manuel Ugarte pour l’été prochain. Et selon les informations du portail Media Foot, le joueur dispose d’une clause libératoire de 60 millions d’euros. « Un prix qui monte le potentiel du joueur, sous contrat avec le Sporting jusqu’en juin 2026 », explique le média francilien.

Affaire à suivre donc…