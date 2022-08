OGC Nice Mercato : Le Gym fonce sur un grand talent français !

Publié par Thomas G. le 08 août 2022 à 21:55

OGC Nice Mercato : Très offensif cette semaine sur le marché des transferts, le Gym pourrait passer à l'action pour une pépite de Ligue 2.

OGC Nice Mercato : Le Gym souhaite recruter un espoir français

L’ OGC Nice a officialisé quatre nouvelles recrues en l’espace d’une semaine : Mattia Viti, Kasper Schmeichel, Alexis Beka Beka et Aaron Ramsey. Malgré ces nombreuses arrivées, la moisson niçoise n’est pas terminée. Les dirigeants de l’OGC Nice négocient pour renforcer l’effectif de Lucien Favre et se mettent en quête d'un arrière gauche et d'un attaquant avant la fin du mercato.

Dans cette optique, les Aiglons ont pisté Marcus Thuram mais l’international tricolore a décliné la proposition de l’OGC Nice. En parallèle, le Gym s’est positionné sur une pépite française qui évolue en Ligue 2. Selon Santi Aouna, le Gym souhaite recruter l’ailier gauche de 19 ans, Alan Virginius. L’attaquant du FC Sochaux s’est révélé au grand jour cet été durant les championnats d’Europe U19 avec l’Équipe de France. Véritable fer de lance de l’attaque des Bleus, Alan Viriginius fut l’un des Français les plus en vue durant la compétition. Ces performances ont également attiré les convoitises du LOSC qui concurrence l’ OGC Nice sur ce dossier. Les Aiglons pourraient rapidement passer à l’action pour éviter une nouvelle désillusion sur le marché des transferts.

OGC Nice Mercato : Le Gym veut poursuivre son mercato XXL

Le résultat nul concédé face au promu toulousain (1-1) a montré certaines carences de l’effectif de Lucien Favre. L’une des victimes de ce match en demi-teinte pourrait être Melvin Bard, qui a été pointé du doigt après la rencontre. L’OGC Nice est toujours à la recherche d’un concurrent pour le défenseur français et Fabiano Parisi pourrait être la solution. Après l’échec dans le dossier Alex Telles, le jeune défenseur italien d’Empoli est devenu la priorité du Gym. La bonnne relation entre l’OGC Nice et Empoli depuis le transfert de Mattia Viti pourrait faciliter la venue de Fabiano Parisi.