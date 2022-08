OGC Nice Mercato : Le Gym recalé par un buteur tricolore

Publié par Ange A. le 08 août 2022 à 12:33

OGC Nice Mercato : Courtisé par le Gym, un attaquant tricolore évoluant en Bundesliga aurait repoussé les avances du club azuréen.

OGC Nice Mercato : Coup dur pour les Aiglons en Bundesliga

L’ OGC Nice n’a pas encore recruté de nouvel attaquant. Avec le possible départ de Kasper Dolberg, le Gym devrait renforcer son secteur offensif. En quête d’un nouveau renfort en attaque, le club azuréen avait des vues sur Marcus Thuram. Auteur de 3 buts et une passe décisive la saison dernière, l’attaquant tricolore a démarré ce nouvel exercice sur des chapeaux de roues. L’avant-centre de 25 ans compte déjà 4 réalisations et une offrande en 2 matches cette saison.

Sous contrat jusqu’en 2023, il ne lui reste donc plus qu’une seule année de bail avec le Borussia Mönchengladbach. Au vue de la situation du joueur et de son retour en forme, le Gym espérait frapper un joli coup en attaque. Mais comme l’indique L’Équipe dans son édition de ce lundi, Marcus Thuram ne rejoindra pas son frère Khéphren à Nice.

OGC Nice Mercato : Marcus Thuram a recalé le Gym

Le quotidien sportif assure que Marcus Thuram a étudié la possibilité de signer à l’ OGC Nice. Mais au final, l’attaquant de Mönchengladbach a décidé de ne pas s’engager en faveur du Gym. Le journal révèle que l’avant-centre souhaite disputer la Ligue des Champions cette année. Ceci pour augmenter ses chances de figurer dans le groupe que convoquera Didier Deschamps à la Coupe du Monde au Qatar. Son club n’a terminé qu’à la 10e place de Bundesliga lors du précédent exercice et ne disputera aucune Coupe d’Europe cette saison.

Quant à l'OGC Nice, il doit passer par les barrages pour prendre part à la phase de poule de la Ligue Europa Conférence. La piste Thuram éteinte, le Gym pourrait prochainement boucler la signature de Francis Amuzu. Le journal indiquait que l’ailier belge du RSC Anderlecht était proche de s’engager avec les Aiglons.