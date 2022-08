ASSE Mercato : Saint-Etienne s'apprête à réaliser une nouvelle vente

Publié par Thomas G. le 09 août 2022 à 12:43

ASSE Mercato : Déjà sous pression en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne pourrait se séparer d'une pépite dans les prochaines semaines pour continuer son mercato.

ASSE Mercato : Un jeune talent pourrait quitter l'AS Saint-Etienne

L’ASSE a perdu à Dijon avant de concéder le match nul face à Nîmes. Désormais, les Verts doivent vite réagir pour garder espoir de remonter en Ligue 1. Après deux journées, les hommes de Laurent Batlles pointent à la dernière place du classement de Ligue 2. Les dirigeants de l’AS Saint-Etienne veulent enrayer cette mauvaise dynamique en renforçant leur effectif. L’objectif est de recruter 5 à 6 recrues avant la fin du mercato estival. Les Verts vont devoir dégraisser le groupe professionnel avant de pouvoir recruter. Après les ventes de Denis Bouanga et Lucas Gourna-Douath, l’ ASSE pourrait de nouveau se séparer d’un joueur.

Selon les informations de Sainté Inside, Saidou Sow ne sera pas retenu par l’AS Saint-Etienne en cas de belle offre. Les Verts ont fixé le bon de sortie du défenseur franco-guinéen à 5 millions d’euros. Le joueur de 20 ans est barré par la concurrence de Jimmy Giraudon et d’Anthony Briançon cette saison. Sa vente pourrait permettre à l’ ASSE de reprendre sa marche en avant sur le marché des transferts. L’international guinéen était dans le viseur de Liverpool qui l’avait supervisé au mois de juin.

ASSE Mercato : Saidou Sow sacrifié par Saint-Etienne ?

Le coordinateur sportif de l’ ASSE, Loïc Perrin, aurait décidé de sacrifier Saidou Sow et Charles Abi pour renflouer les caisses du club et poursuivre le recrutement. L’international guinéen de 20 ans jouit d’une très belle cote sur le marché des transferts notamment en Premier League. Le défenseur central pourrait suivre la voie de ses illustres prédécesseurs à Saint-Etienne, William Saliba et Wesley Fofana. Les deux défenseurs centraux se sont révélés à l’ ASSE avant de s’imposer en Premier League.