PSG Mercato : Une grosse surprise se profile en attaque au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 09 août 2022 à 14:13

PSG Mercato : Alors que Christophe Galtier attend encore des renforts au Paris SG, Luis Campos prépare une surprise pour cette fin de mercato estival.

PSG Mercato : Luis Campos veut recruter un nouvel attaquant

Présent en conférence de presse jeudi dernier, Christophe Galtier a ouvertement avoué qu’il attendait encore « trois » renforts pour cet été. Si les pistes en défense centrale (Milan Skriniar et Wesley Fofana) et au milieu de terrain (Fabian Ruiz) sont clairement évoquées ces derniers jours, le conseiller football du club de la capitale souhaiterait également attirer un nouvel attaquant. Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe confirme l’envie de Luis Campos de recruter un nouveau buteur en assurant que le Paris Saint-Germain a avancé sur ce chantier.

« Un élément est clair : Campos a déjà ciblé un joueur en particulier. Son portrait-robot n’est pas nécessairement celui d’un attaquant pivot-remiseur. Décrit comme un attaquant complet, cette perle rare peut évoluer à plusieurs postes devant (axial et sur les côtés) », explique le journal sportif. Malgré l’arrivée du jeune français Hugo Ekitike, le Paris SG serait ainsi à la recherche d’un avant-centre supplémentaire, un buteur capable de jouer sur le front de l’attaque. Mais aucun nom n’a encore filtré.

PSG Mercato : Kalimuendo et Icardi sur la sellette

Après les échecs avec Gianluca Scamacca et Robert Lewandowski, le Paris Saint-Germain veut toujours recruter un buteur. Même si plusieurs noms reviennent ces derniers jours, notamment celui de Benjamin Sesko du RB Salzbourg, les dirigeants parisiens travaillent en toute discrétion sur ce dossier. Le club de la capitale serait même déjà entré en contact avec les représentants du joueur en question et il ne reste plus qu’à boucler l’affaire.

Cependant, L’Équipe assure que pour recruter un buteur, les Rouge et Bleu devront d’abord se séparer de Mauro Icardi et Arnaud Kalimuendo. Si l’international argentin de 28 ans est toujours associé à Monza, le club italien de Silvio Berlusconi, le Titi de 20 ans pourrait rejoindre les rangs de Leeds United pour 25 millions d’euros.