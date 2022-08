OM Mercato : Coup dur pour Marseille, une vente échoue en défense

Publié par Timothée Jean le 09 août 2022 à 21:13

OM Mercato : Focalisée sur la réduction de son effectif, la direction de l’Olympique de Marseille peine à débarrasser d’un défenseur.

OM Mercato : Le FC Séville jette l’éponge pour Duje Caleta-Car

Les prochains jours s’annoncent très mouvementés du côté de l’Olympique de Marseille, qui prévoit une refonte profonde de son effectif. En effet, si Alexis Sanchez est proche de s’engager officiellement avec l’ OM, les dirigeants marseillais devront vendre quelques éléments afin de soulager les finances du club qui sont dans le rouge. La direction marseillaise a même déjà prévu de se débarrasser de quelques joueurs. Konrad De La Fuente, Cédric Bakambu, Kevin Strootman ou encore Bamba Dieng sont poussés vers la porte de sortie. Duje Caleta-Car est aussi cité parmi les potentiels départs.

Le défenseur croate arrive au terme de son contrat en juin 2023 avec l’ OM. Les dirigeants marseillais souhaitent donc le vendre cet été afin d’éviter qu’il parte libre en fin de saison, à l’instar de Boubacar Kamara. Les dirigeants marseillais espèrent ainsi boucler son départ dans les jours à venir. Le souci, c'est que les prétendants n'affluent pas pour son transfert. Et la liste de ses prétendants continue de diminuer au fur et à mesure. Le journal AS assure en effet que le FC Séville aurait finalement jeté l’éponge pour Duje Caleta-Car afin de se tourner sur une autre piste défensive. Les dirigeants andalous porteraient désormais leur choix sur Victor Nelsson (Galatasaray) pour succéder à Jules Koundé, parti au FC Barcelone.

OM Mercato : Marseille devra trouver une solution pour Caleta-Car

Ce retrait du FC Séville est de ce fait un véritable coup dur pour l’Olympique de Marseille, qui espérait toucher un joli sur le futur départ de Duje Caleta-Car. L’affaire semblait pourtant bien partie entre les différentes parties. Dorénavant, le club phocéen devra trouver un nouveau preneur pour le défenseur croate. Ces derniers temps, le joueur de 25 ans est régulièrement annoncé en Premier League, où West Ham envisagerait toujours de l'attirer. Tandis que la direction de l’OM attendrait un montant compris entre 10 à 15 millions d’euros pour acter son départ. Toutefois, le principal concerné ne semble pas vraiment enclin à changer d’air. Sa position ferme risque de contrarier les plans mercato de l' OM.