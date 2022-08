OM Mercato : Un cadre de Marseille jette un froid sur son avenir

Publié par Timothée Jean le 09 août 2022 à 23:22

OM Mercato : L’Olympique de Marseille, qui s’apprête à officialiser la venue d’Alexis Sanchez, n’est pas à l’abri d’un départ de l’un de ses cadres.

OM Mercato : Valentin Rongier sème le doute sur son avenir

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille commence à avoir fière allure avec la prochaine arrivée d’Alexis Sanchez. Après avoir résilié son contrat avec l’Inter Milan, l’international chilien est sur le point de s’engager officiellement avec l’ OM. Il deviendrait ainsi la neuvième recrue estivale du club phocéen, qui frappe un très gros sur le marché des transferts. Mais avant de poursuivre son recrutement ambitieux, Pablo Longoria devra boucler quelques ventes.

Le président marseillais a quelques obligations à remplir afin de soulager les finances du club qui sont dans le rouge. Ainsi, plusieurs joueurs sont poussés vers la porte de sortir. Auteur d’une bonne préparation, Valentin Rongier pourrait également faire les frais de ce grand ménage annoncé à Marseille. Interrogé à ce sujet, le principal concerné a même avoué qu’il n’était pas fermé à l’idée de quitter l’OM. « Si je reste cette saison ? Je n'aime pas faire de la langue de bois, donc je ne peux pas vous dire que c'est sûr à 100%. Le président l'a dit et redit : chaque joueur est vendable. Il a besoin de vendre pour équilibrer les finances du club, on le sait », a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à Prime Vidéo.

OM Mercato : Valentin Rongier déterminé à réaliser une belle saison

Ainsi, le départ de Valentin Rongier de l’Olympique de Marseille pour une grosse somme d’argent n’est pas impossible. L’ancien joueur du FC Nantes a bien conscience que son avenir pourrait à tout moment basculer et s’écrire loin de l’ OM en cas de proposition alléchante.

Toutefois, il reste déterminé à réaliser une belle saison sous les couleurs marseillaises ou sous d’autres cieux. « Moi, je me prépare quoi qu'il arrive pour démarrer la saison et être performant. Je ferai tout pour l'être, que ce soit à Marseille, ou si jamais le club me dit "on a reçu une belle offre", on discute », a-t-il confié. Même s’il n’exclut pas son départ, Valentin Rongier reste très attaché à l’ OM. « J’ai la tête à Marseille à 200% », a-t-il connu.