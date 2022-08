OM Mercato : Les Saoudiens préparent un deal inattendu à Marseille

Publié par Timothée Jean le 10 août 2022 à 06:15

OM Mercato : Régulièrement associés à la Vente OM, les dirigeants saoudiens envisagent de frapper un joli coup au sein de l’effectif marseillais.

OM Mercato : Newcastle revient à la charge pour Bamba Dieng

Nouveau club le plus riche de la planète, depuis son rachat par le Fonds d’Investissement saoudien (PIF), Newcastle voit les choses en grand et compte révolutionner son effectif. Les Magpies sont déjà parvenus à mettre la main sur huit nouvelles recrues et ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Pour étoffer un peu plus son groupe, le club britannique scrute de près le Championnat de France. Après avoir recruté Sven Botman en provenance du LOSC, les Saoudiens envisagent de boucler une superbe opération du côté de l’ OM.

Le média 90min explique en effet que les dirigeants de Newcastle planifieraient de passer à l’action pour Bamba Dieng (22 ans). L’attaquant sénégalais, qui a connu une nette progression sous l'ère Sampaoli, est une cible de longue date des Magpies. Ces derniers avaient déjà tenté de le recruter lors du mercato précédent, sans succès. Cette première tentative manquée n’aurait pas pour autant refroidi les ardeurs britanniques. La source explique que la direction de Newcastle compte retenter sa chance, avec l’espoir d’avoir plus de réussite cette fois-ci.

OM Mercato : Marseille ne ferme pas la porte pour Bamba Dieng

De son côté, l’Olympique de Marseille ne ferme pas la porte pour son jeune attaquant. Désireuse de renflouer ses caisses, la direction marseillaise attendrait un montant avoisinant les 20 millions d’euros pour acter son transfert. Et si Bamba Dieng a régulièrement affiché sa volonté de poursuivre sa carrière sous le maillot marseillais, la perspective de retrouver une place de titulaire en Premier League pourrait aussi l’intéresser.

Le champion d’Afrique en titre connaît un début saison difficile à l’ OM, où il ne rentre pas vraiment dans les plans du nouvel entraîneur Igor Tudor. Il a même été relégué dans la hiérarchie des attaquants marseillais. S’il souhaite retrouver plus de temps de jeu cette saison, Bamba Dieng devra donc étudier sérieusement la possibilité d’évoluer sous d’autres cieux. Reste désormais à savoir si les dirigeants de Newcastle passeront réellement à l’offensive pour sa signature. Le doute persiste…