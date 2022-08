OGC Nice Mercato : Un milieu de terrain du Gym se dirige vers l'Italie

Publié par Anthony le 10 août 2022 à 16:02

OGC Nice Mercato : Alors que le Gym a recruté trois milieux de terrain cet été, un joueur de Nice poussé vers la sortie pourrait rebondir en Serie A.

OGC Nice Mercato : Mario Lemina poussé vers la sortie

Après avoir recruté trois milieux de terrain durant ce mercato : Aaron Ramsey, Alexis Beka Beka et Rares Ilie, deux joueurs sont poussés vers la sortie. En effet, Morgan Schneiderlin et Mario Lemina, ne font plus partie des plans du Gym. L'international gabonais auraient trouvé un nouveau point de chute en Serie A. L'ancien protégé de Christophe Galtier n'entre pas dans les plans de Lucien Favre préférant Khéphren Thuram, Pablo Rosario et la nouvelle recrue Alexis Beka Beka.

Arrivé en provenance de Southampton l'année dernière, il était devenu un cadre de l'ancien coach niçois et a disputé 36 matches toutes compétitions confondues la saison dernière sous les couleurs des Aiglons. Sous contrat jusqu'en 2024, il s'apprête à quitter le Gym pour retourner en Serie A où il y a évolué pendant deux ans sous les couleurs de la Juventus et avec qui il a disputé la finale de la Ligue des Champions en 2017 face au Real Madrid.

OGC Nice Mercato : La Sampdoria sur le point de signer Lemina

Selon la presse italienne, Mario Lemina aurait trouvé un accord avec la Sampdoria pour un transfert dans les prochains jours. Le Gabonais a donné son feu vert ce mercredi au club italien et les négociations avec le Gym devraient se clore dans les prochains jours. L'OGC Nice attend toujours des propositions pour Morgan Schneiderlin afin de le vendre rapidement. Le club espère boucler ces deux dossiers le plus vite possible afin d'utiliser l'argent investi pour poursuivre son recrutement. En effet, le club essaye d'obtenir les services de Cesare Casadei, un autre milieu de terrain. Ce dernier se trouve à l'Inter Milan et pourrait rejoindre les Aiglons sous forme de prêt payant avec option d'achat.